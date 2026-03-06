El Hospital Puerta del Mar de Cádiz consolida la atención integral y coordinada a pacientes con Alzheimer

Celebración de las VII Jornadas de Neuropsicología del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración de las VII Jornadas de Neuropsicología del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, el centro ha puesto en valor el trabajo que viene desarrollando en los últimos años para mejorar la atención, el diagnóstico y el tratamiento de las personas con deterioro cognitivo y demencia en la provincia.

En este sentido, el Puerta del Mar se ha convertido en un "referente provincial y regional" en la organización del circuito asistencial del paciente con deterioro cognitivo leve o demencia leve debida a la enfermedad de Alzheimer, según ha destacado la Junta en una nota.

Las jornadas, celebradas este pasado jueves, han servido para compartir avances, debatir sobre la experiencia acumulada en el manejo de las nuevas terapias y reforzar el compromiso del hospital con una atención integral, coordinada y basada en la evidencia para las personas con enfermedad de Alzheimer y sus familias.

Para ello, han contado con profesionales, además del propio Puerta del Mar, de los hospitales universitarios de Jerez, Virgen del Rocío y Valme de Sevilla, del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de la provincia de Cádiz (Inibica) y de la Universidad de Sidney.

Uno de los pilares del modelo del Puerta del Mar es la coordinación con Atención Primaria; así, se ha establecido una secuencia homogénea de evaluación cognitiva en los distintos niveles asistenciales, utilizando pruebas breves en Atención Primaria y Neurología General, y reservando estudios más completos para la consulta especializada.

La teleconsulta actúa como herramienta de filtro y apoyo clínico, permitiendo valorar de forma ágil a los pacientes derivados desde los centros de salud, optimizar las derivaciones presenciales y reducir tiempos de espera. Este sistema facilita que los casos con mayor probabilidad de enfermedad de Alzheimer accedan antes a estudios específicos y, cuando procede, a tratamientos modificadores de la enfermedad.

De otro lado, el hospital gaditano dispone de una estrategia diagnóstica escalonada que combina evaluación clínica, pruebas neuropsicológicas y biomarcadores. En el ámbito de estos últimos, en líquido cefalorraquídeo, el centro realiza punciones lumbares de forma regular (7-8 al mes), lo que permite confirmar el diagnóstico en casos con dudas clínicas.

Cuando persisten dudas diagnósticas, el centro dispone de PET amiloide in-house, siendo uno de los hospitales de referencia en la provincia para esta técnica. Por otra parte, la resonancia magnética forma parte esencial del proceso diagnóstico y de monitorización.

El hospital cuenta con equipo de 3 Teslas, lo que permite realizar estudios estructurales de alta calidad, incluyendo análisis volumétricos dirigidos para valorar patrones de atrofia compatibles con enfermedad de Alzheimer y otras demencias. En el contexto de los nuevos tratamientos antiamiloide, la imagen no solo cumple un papel diagnóstico, sino también de seguimiento para detectar posibles complicaciones relacionadas con el tratamiento.

Por su parte, la Medicina Nuclear, integrada en el comité multidisciplinar, refuerza este abordaje avanzado tanto en el diagnóstico como en el seguimiento terapéutico. En cuanto al tratamiento, el Puerta del Mar dispone de infraestructura específica, un hospital de día, para la administración de terapias intravenosas, con sillones y camas dedicadas y Enfermería específica para perfusiones.

La administración de los nuevos tratamientos antiamiloide se realiza bajo criterios clínicos consensuados a nivel provincial, con evaluación previa en comité multidisciplinar y monitorización posterior según protocolos comunes. En este sentido, el Servicio de Neurología mantiene guardias presenciales que permiten valorar de forma urgente posibles efectos adversos, garantizando continuidad asistencial y la seguridad de los pacientes.

Todo este circuito asistencial se apoya en un comité multidisciplinar que incluye profesionales de Neurología, Atención Primaria, Inmunología, Análisis Clínicos, Radiología, Medicina Nuclear, Neuropsicología, Enfermería, Trabajo Social, Farmacia Hospitalaria e investigadores.

A todos ellos hay que sumar, como parte del modelo, a personal de Medicina Interna y Urgencias, especialmente relevantes en pacientes con comorbilidad, y a la Enfermería Gestora de Casos y agentes sociales y residencias, fundamentales en la continuidad de cuidados.