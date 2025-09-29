El Hospital Puerta del Mar de Cádiz recibe la donación de un guante robótico para niñas con síndrome de Rett

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, asistiendo a la entrega de un guante robótico en el Hospital de Cádiz para niñas con síndrome de Rett - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz ha recibido este lunes la donación de un guante robótico que permitirá mejorar el bienestar y la calidad la vida de las niñas que padecen el síndrome de Rett, un trastorno neurológico poco común que conlleva la pérdida total del desarrollo motor y cognitivo de quien la padece, provocando una discapacidad progresiva.

Según ha indicado la Junta en una nota, este guante robótico, diseñado específicamente para realizar movimientos repetitivos de rehabilitación de los dedos de la mano, ha sido entregado al centro por la Asociación Mi Princesa Rett, una organización dedicada a apoyar a las familias con niñas con esta enfermedad rara.

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha estado presente en el acto de entrega de esta herramienta junto a la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, el gerente del Hospital Puerta del Mar, José Luis Guijarro, el presidente nacional de la asociación, Francisco Santiago Aranda, y el delegado en Andalucía de esta asociación, José Luis Vega.

La delegada del Gobierno ha agradecido a los padres de Paula, una niña gaditana con síndrome de Rett que han sido los promotores de esta iniciativa, así como a la asociación Mi Pricesa Rett por "el esfuerzo y el trabajo" que realizan. Además, ha resaltado que con este guante "se va a poder ayudar a dar mejor servicio, a la rehabilitación para conseguir que evolucionen mejor esas niñas".

El guante robótico es un dispositivo tecnológico avanzado que facilita la movilidad y fortalece las manos, permitiendo la realización de ejercicios terapéuticos personalizados. Con esta herramienta se mejoran la capacidad motriz y la autonomía de las pacientes, lo cual representa "un gran avance" en el tratamiento y acompañamiento de quienes enfrentan los desafíos del esta enfermedad.

En ese sentido, el responsable de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación y médico rehabilitador en el centro, Ángel León, ha señalado que el guante tiene "muchas ventajas" respecto a otros modelos porque permite trabajar individualmente con los dedos de la mano y hacer terapias que no son posible de otra forma.

El síndrome de Rett es un trastorno neurológico poco común que afecta principalmente a niñas y que provoca un desarrollo anormal del cerebro. Conlleva la pérdida total del desarrollo motor y cognitivo de quien la padece, provocando una discapacidad progresiva.

Generalmente, los primeros síntomas aparecen entre los 6 y 18 meses de edad, después de un período inicial de desarrollo aparentemente normal.

Aunque actualmente no existe una cura, existen tratamientos y terapias multidisciplinares que ayudan a mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen, enfocándose en la rehabilitación motora, la comunicación y el apoyo a las familias, como es el caso del guante donado al Hospital Puerta del Mar, ha indicado la Junta.