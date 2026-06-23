Los hospitales de Jerez y Puerto Real son acreditados como centros de excelencia en el modelo Vía Clínica RICA

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CÁDIZ 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales universitarios de Jerez de la Frontera y de Puerto Real (Cádiz), del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, han sido acreditados como Centros de Excelencia en la implantación de la Vía Clínica de Recuperación Intensificada en Cirugía del Adulto (RICA) y del Plan Imprica, convirtiéndose en los primeros centros andaluces en obtener este reconocimiento.

Según ha explicado la Junta en una nota, la implantación de la Vía Clínica RICA y del Plan Imprica se dirige inicialmente a pacientes con cáncer colorrectal, una de las patologías oncológicas de mayor complejidad quirúrgica y relevancia asistencial. El reconocimiento avala un modelo asistencial orientado a preparar mejor a los pacientes antes de la cirugía y favorecer una recuperación más rápida y segura tras la intervención.

Durante esta primera fase, cada uno de los hospitales incorporará al programa entre 160 y 170 pacientes anuales. En conjunto, más de 330 pacientes con cáncer colorrectal podrán beneficiarse cada año de este modelo asistencial en la provincia de Cádiz.

Una vez consolidada esta primera etapa, según ha explicado, ambos hospitales extenderán progresivamente el programa al conjunto de pacientes oncológicos sometidos a cirugía mayor. Posteriormente, se valorará su implantación en otros procesos quirúrgicos y especialidades.

La Junta ha señalado que la acreditación reconoce la trayectoria desarrollada por ambos centros en la implantación de modelos asistenciales basados en la evidencia científica y centrados en el paciente, con resultados contrastados en términos de seguridad clínica, reducción de complicaciones, disminución de la estancia hospitalaria y mejora de la recuperación tras la cirugía.

La Vía Clínica RICA constituye la adaptación española del programa internacional ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), considerado actualmente uno de los estándares más avanzados para la optimización de la atención perioperatoria. Su aplicación permite optimizar el estado físico y nutricional del paciente antes de la intervención, reducir complicaciones postoperatorias y favorecer una recuperación funcional más rápida.

En este sentido, la Junta ha afirmado que la acreditación reconoce, además, el trabajo desarrollado por equipos multidisciplinares comprometidos con la innovación y la mejora continua de la calidad asistencial.

La iniciativa está impulsada por los servicios de Cirugía General y Aparato Digestivo de ambos centros, bajo la coordinación de los especialistas Wilson M. Sánchez Bautista, en el Hospital Universitario de Jerez, y María del Coral Vega Olías, en el Hospital Universitario Puerto Real, con la participación de profesionales de las Unidades de Anestesia, Endocrinología y Enfermería.

Por su parte, en el Hospital Universitario de Jerez la implantación del modelo ha incluido la puesta en marcha de una consulta de Prehabilitación y Valoración Morfofuncional Prequirúrgica. Esta iniciativa permite realizar una evaluación integral del paciente antes de la intervención quirúrgica e identificar factores de riesgo modificables que puedan influir en su recuperación.

Ambos centros han desarrollado estructuras organizativas y asistenciales específicas para la implantación de este modelo. La consulta incorpora herramientas avanzadas de valoración funcional, entre ellas bioimpedancia, ecografía muscular y dinamometría, que facilitan la detección precoz de situaciones como la sarcopenia, la malnutrición o la pérdida de capacidad funcional.

A partir de esta valoración, según ha explicado la Junta, se diseñan programas personalizados, optimización nutricional y apoyo emocional orientados a mejorar la condición física y psicológica del paciente antes de la cirugía, aumentar su capacidad de recuperación y reducir el riesgo de complicaciones postoperatorias.