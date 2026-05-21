Una jornada impulsa el intercambio científico y la divulgación de proyectos en el Parque Natural del Estrecho (Cádiz)

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, en la inauguración de las III Jornadas de Transferencia del Conocimiento del Parque Natural del Estrecho 'Estrechando Redes', celebradas en Tarifa (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

TARIFA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Casa de la Cultura de Tarifa ha acogido este jueves las III Jornadas de Transferencia del Conocimiento del Parque Natural del Estrecho 'Estrechando Redes', una cita promovida por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la mano del Ayuntamiento de Tarifa en la que se ha dado a conocer a los asistentes aquellos proyectos de investigación que se han venido desarrollando en este espacio natural de la provincia de Cádiz, al tiempo que se ha permitido favorecer el intercambio científico.

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, ha participado en estas jornadas, donde ha subrayado la importancia de "seguir acercando el Parque Natural del Estrecho a toda la ciudadanía y potenciar aquellas acciones que ayuden a difundir la gran riqueza de esta joya natural", según ha recogido la administración andaluza en una nota.

Al respecto, ha agradecido el trabajo que se viene haciendo por parte de la Consejería de Sostenibilidad, a través de la Delegación Territorial en la provincia y del personal y dirección del Parque Natural, que "durante todo el año" llevan a cabo acciones dirigidas a todos los públicos para que "nos acerquemos un poco más a un espacio que nos aporta mucho a nivel medioambiental, pero también en lo que respecta a turismo, riqueza y generación de empleo".

Javier Ros ha señalado que este parque es "un claro ejemplo de que la protección ambiental es compatible con un desarrollo económico sostenible".

Igualmente, ha hecho hincapié en la importancia de unas jornadas como éstas para generar un espacio en el que poner en común los distintos estudios que se llevan a cabo, ya que "sólo conociendo nuestro parque podremos amarlo, cuidarlo y potenciarlo para que disfruten de él generaciones venideras", ha dicho.

Durante estas terceras jornadas los asistentes han tenido ocasión de abordar la situación de la rugulopterix okamurae, conocida como alga asiática, de la mano de Antonio Vegara, del Centro de Educación Permanente de Tarifa, quien ha planteado si la llegada de esta especie es "una oportunidad o un problema".

Además, Iván Franco, de la Universidad de Cádiz, ha expuesto la biodiversidad de las playas; el colegio Puerto Blanco-Montecalpe ha presentado su estudio del lithophyllum byssoides como una especie singular; Eloísa Bernáldez, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ha dado a conocer su proyecto 'Vestigium: la biodiversidad invisible'; y Carlos Gómez de Avellaneda y Hugo Mira, del IECG, han abordado la Torre del Fraile a través de técnicas avanzadas de documentación y reconstrucción virtual.

Igualmente, se ha procedido al estreno del documental 'El Estrecho de Gibraltar, naturaleza en tránsito', una coproducción de Azul Media y Cámaron Films cuya dirección ha corrido a cargo de Antonio Márquez, a quien ha acompañado Julio Junquera en la fotografía.