Juan Marín confía en que "a primeros de septiembre Andalucía tenga la inmunidad colectiva"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, se ha mostrado confiado en que "Andalucía tenga la inmunidad colectiva a primeros de septiembre" debido a que "a finales de agosto se va a vacunar a todos los jóvenes de entre 12 y 16 años" debido a la proximidad "con la vuelta al instituto".

En declaraciones a los periodistas durante su visita a Jerez de la Frontera para la firma de un convenio para la difusión internacional del arte ecuestre andaluz, Marín ha indicado que "a pesar de que hay menos vacunas, el ritmo de vacunación, especialmente en la población diana ahora que son los más jóvenes de entre 16 y 29 años, se está llevando a cabo de una forma bastante rápida" porque "se está empleando todo lo que llega".

En este sentido, el vicepresidente andaluz ha pedido "a los jóvenes y a los padres que colaboren", al tiempo que ha reconocido que sabe "que la inmensa mayoría quiere hacerlo", pero ha recordado "que lo seguro es volver a las clases el 15 de septiembre con todo el mundo vacunado y reduciendo al mínimo los riesgos de contagio".

Por otra parte, Marín ha explicado que a los trabajadores de residencias de mayores "se les va a exigir que tengan PCR o que tengan la vacuna puesta porque hay que proteger a los mayores", y ha lamentado que "no se puede permitir que cuando se estaba prácticamente al 100% liberados de Covid-19 en las residencias" regrese la pandemia a los mayores.

En esta línea, ha matizado que "no es sólo por los trabajadores, también por las visitas", y ha recordado que "a la hora de acceder a una residencia de mayores hay que protegerlos" y que "para ello los trbajadores tienen que ser conscientes de que una decisión personal no puede afectar a un tercero, porque sería una irresponsabilidad".

En cuanto a la necesidad de una posible tercera dosis de Pfizer, Marín ha explicado que "no se sabe lo que va a pasar y todavía está pendiente, en España se va a esperar a que la OMS y la Agencia Europea del Medicamente indiquen si hay que hacerlo o no y, si hubiera que hacerlo, se haría a lo largo del próximo año".

Por último, el vicepresidente de la Junta de Andalucía ha asegurado que la Junta "está por salvar vidas, por proteger la salud y por salvar la economía, y se ha demostrado desde el principio".

Al hilo, ha añadido que "no es fácil, pero se está demostrando que es posible", al tiempo que ha reconocido que "el pasaporte Covid-19, no solamente para el ocio nocturno sino para todo lo demás, tiene que convertirse en algo habitual y, si alguna vez desaparece el Covid-19, estupendo, pero mientras esté presente no se puede arriesgar lo más mínimo".