La Junta acerca la literatura, el cine y la fotografía a la Feria del Libro de Cádiz 2026

Archivo - La concejala de Cultura, Maite González, en la presentación de la Feria del Libro. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía acercará la literatura, el cine y la fotografía a la 41 edición de la Feria del Libro de Cádiz, con una programación especial en la que participan el Centro Andaluz de las Letras y el Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía.

Esta colaboración con la cita gaditana, que celebra su 41 edición del 26 de junio al 5 de julio en el Baluarte de la Candelaria, permitirá al público disfrutar de encuentros con autores y autoras, así como presentaciones de publicaciones y actividades vinculadas a la creación y el patrimonio cultural andaluz, según ha indicado la Junta en una nota.

La imagen y la creación audiovisual andaluza centrarán las propuestas que, a través del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía se sucederán el próximo fin de semana, con sendas presentaciones de sus últimas publicaciones vinculadas al patrimonio audiovisual y fotográfico andaluz.

Así, el sábado 27 de junio a las 12,00 horas en la Sala Josela Maturana del Baluarte de la Candelaria se presentará el volumen 'Rafael Cobos. Escritura y pantalla', un estudio publicado por la Filmoteca de Andalucía sobre la trayectoria del guionista y director sevillano. El acto contará con un encuentro entre Rafael Cobos y Pablo G. Casado y Juan María Rodríguez, editores del libro.

Al día siguiente a la misma hora, la Sala José Luis Cano será el lugar escogido para dar a conocer el catálogo 'Misión Andalucía', editado por el Centro Andaluz de la Fotografía con motivo de la exposición homónima que ha cartografiado el territorio andaluz a través de la mirada de ocho fotógrafos.

Esta actividad cuenta con la colaboración de la Asociación Fotográfica '35 Milímetros', de Cádiz, y estará conducida por el comisario de la muestra y director del CAF, Juan María Rodríguez.

Por su parte, el Centro Andaluz de las Letras aportará cuatro actividades a la programación general en la búsqueda de acercar la literatura al público joven en un momento marcado por las nuevas formas de consumo cultural y las redes sociales.

En este sentido, la presencia de la escritora Lana Corujo, ganadora del Premio Azagal de Literatura Juvenil, refuerza el vínculo de esta programación con el fomento de la lectura entre las nuevas generaciones. La autora conversará con Claudia Hernández el martes 30 de junio a las 21,30 horas sobre su última novela, 'Han cantado bingo' (Reservoir Books), en el Espacio Pilar Paz Pasamar.

Días antes, Juan Tallón ofrecerá una charla sobre 'Mil cosas' (Anagrama). Será el domingo 28 a las 20,30 horas.

Por último, Sara Torres abordará cómo ha sido el proceso creativo de su último trabajo, 'El pensamiento erótico' (Reservoir Books), el 1 de julio a las 21,30 horas, acompañada por Mar Gallego en el Espacio Pilar Paz Pasamar.

La programación literaria concluirá el domingo 5 de julio con la mesa redonda 'Manuel de Falla y la Literatura', organizada con motivo del 150 aniversario del nacimiento del compositor.

Además de músico, Falla se movió por círculos artísticos e intelectuales, especialmente en los ambientes literarios, y forjó una gran amistad con la escritora María Lejárraga o con el poeta Federico García Lorca. Estas cuestiones abordarán la profesora y autora de la tesis doctoral 'La biblioteca personal de Manuel de Falla', Dácil González Mesa, la traductora y musicóloga Katia-Sofía Hakim y el investigador y musicólogo José Ramón Ripoll.

Será a partir de las 12,30 horas en la sala Josela Maturana del Baluarte de la Candelaria.