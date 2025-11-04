La Junta acomete labores de poda en los márgenes de la A-405 en Cádiz, en su límite con la provincia de Málaga

Un tractor trabajando en las labores de desbroce y poda de la carretera A-405 en la provincia de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la delegación territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha acometido labores de poda en los márgenes de la carretera A-405, en concreto entre el límite de la provincia de Cádiz con Málaga, en el punto kilométrico 13.

El objetivo de estos trabajos es mejorar la seguridad en la que es una de las principales vías de comunicación del Campo de Gibraltar, ya que a través de esta poda se aumenta la visibilidad o incluso se previenen caídas de ramas que puedan dañar vehículos o bloquear la calzada, ha indicado la Junta en una nota.

Los trabajos, que han sido llevados a cabo por una brigada de trabajadores, se encuentran enmarcados en las actuaciones comunes para la conservación de esta carretera. En este sentido, para las tareas se han empleado un camión cesta y maquinaria como una podadora de altura, motosierra, trituradora de residuos forestales y sopladora.

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, ha destacado "el esfuerzo" que se viene haciendo desde la Consejería de Fomento para el mantenimiento de las carreteras, en especial esta A-405 para la que los presupuestos de 2026 contemplan actuaciones de mejora del firme y también un presupuesto de 4,4 millones de euros para su mejora de la seguridad vial entre los puntos kilométricos 32+500 y 38+500.

Por su parte, la delegada territorial de Fomento en la provincia gaditana, Carmen Sánchez, ha recordado que "de manera continuada" se realizan estos y otros trabajos en infraestructuras viarias de la provincia, manifestando "el compromiso" del Gobierno andaluz con su mantenimiento y mejora, todo ello "en beneficio de la ciudadanía".