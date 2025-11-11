La Junta acometerá de noche la obra para arreglar el firme en el tramo inicial de la autovía A-381 en Jerez (Cádiz)

Obras en la autovía A-381 entre Jerez y Los Barrios en la provincia de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en la provincia de Cádiz, va a realizar en la noche de este martes 11 de noviembre una obra de arreglo del firme en el tramo inicial de la autovía A-381, entre los puntos kilométricos 0 y 0,9.

En concreto, la actuación de conservación y seguridad vial se desarrolla en horario nocturno en la bifurcación de calzadas en sentido Algeciras y Jerez, donde empieza la autovía, en la convergencia de dos carriles a uno y en la conexión con el ramal de incorporación de la autopista AP-4, ha indicado la Junta en una nota.

Las obras no requieren desvíos de tráfico, pero se velará por la seguridad vial dando paso alternativo de unos carriles a otros según discurran los trabajos.

La Junta ha indicado que se llevan a cabo en horario nocturno debido a que es una vía "muy transitada" y así evitar afecciones al tráfico.

Las tareas que se van a realizar esta noche de martes consisten en el fresado y reposición del firme en este tramo de la carretera. Una vez ejecutadas, se procederá al pintado correspondiente de marcas viales.

A esta obra se suman otras realizadas recientemente en varios tramos de la autovía A-381, que en total suponen una inversión aproximada de 281.100 euros.

En concreto, el pasado mes de octubre se acometieron trabajos de fresado y reposición del firme y posterior pintado de marcas viales, en varios tramos de esta carretera, como entre los kilómetros 4,6 y 8 en la calzada derecha sentido Algeciras, y entre los puntos kilométricos 23,2 y 22 y 8,6 y 7,5 en la calzada izquierda en sentido Jerez.

Estas actuaciones, que sirven para mejorar el firme y mantener el buen estado de esta infraestructura viaria, se encuadran en el contrato de conservación de la red de carreteras de Andalucía correspondiente a la zona suroeste de Cádiz.

La autovía A-381 enlaza Jerez de la Frontera y Los Barrios, tiene una longitud de más de 88 kilómetros y pertenece a la Red Básica Estructurante de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía.