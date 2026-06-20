La Junta adjudica las obras del cerramiento del varadero del puerto de La Atunara en La Línea (Cádiz)

Archivo - El puerto de La Atunara en La Línea de la Concepción. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha adjudicado por 209.075 euros las obras de reparación del cerramiento de la explanada de varada del puerto de la Atunara, situado en La Línea de la Concepción (Cádiz). Los trabajos tienen un plazo de tres meses de ejecución una vez se inicien las obras.

Según ha concretado el Gobierno andaluz en una nota, esta actuación tiene como cometido continuar con la modernización y renovación de las instalaciones portuarias a través del desmontaje del actual cerramiento del puerto que se sitúa en el límite de la playa de la Sobrevela.

Igualmente, contempla la limpieza general del soporte, la reparación de los daños por carbonatación en el muro de hormigón que soporta el cerramiento, y la fabricación, galvanizado en caliente e instalación del nuevo cerramiento con una longitud de más de 192 metros y una altura sobre el murete de apoyo de dos metros.

Por su parte, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, ha destacado que esta actuación pone de relieve "el cuidado del Gobierno de Juanma Moreno con sus puertos, con mejoras puestas en marcha en colaboración con el sector". En ese sentido, ha puesto como ejemplo el puerto de La Atunara, que "ya el año pasado afrontó obras por más de un millón de euros para la construcción de 24 cuartos de armadores y para la instalación de nuevos tinglados de sombra".