La Junta amplía hasta el 31 de julio el plazo de solicitudes de las acciones formativas en el sector aeroespacial

Un trabajador en el sector aeroespacial. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha ampliado hasta el 31 de julio el plazo de presentación de solicitudes para participar en la segunda convocatoria del programa de acciones formativas vinculadas al sector aeroespacial andaluz, publicada el pasado 10 de julio.

En una nota, la Junta ha recordado que las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, tienen como objetivo cubrir las necesidades de personal detectadas entre las empresas del sector y se dirige a personas trabajadoras desempleadas de las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla. La convocatoria moviliza 2.121.253 euros, con un incremento de un 29% con respecto a la de 2025. Con este presupuesto se desarrollarán acciones formativas para la capacitación de 795 personas desempleadas.

La programación integra tanto la formación en el trabajo, vinculada al Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo, como las ofertas de Formación Profesional de Grado C, en el marco del nuevo Sistema de Formación Profesional. De este modo, las personas participantes podrán acceder a una formación especializada, conectada con las necesidades reales de las empresas y orientada a la obtención de acreditaciones oficiales.

En este sentido, la oferta de Formación Profesional contempla dos líneas de actuación, ambas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas. La primera, en modalidad presencial, incluye especialidades no vinculadas a certificados profesionales. La segunda de ellas, igualmente de carácter presencial, incluye ofertas de formación profesional de Grados C.

En cuanto a las posibles entidades beneficiarias, podrán concurrir a estas subvenciones los centros de formación privados, con y sin ánimo de lucro en función de la provincia. El porcentaje máximo de la subvención a solicitar será del 100% de la cuantía de la actividad formativa.

La Junta ha recordado que el proyecto singular aeroespacial es fruto del diálogo social, toda vez que la Consejería de Empleo suscribió el pasado 23 de julio de 2025 un protocolo general de actuación con las principales asociaciones y empresas aeroespaciales instaladas en Andalucía: Airbus Operations, Airbus Defence and Space, Aerocádiz, Aerosevilla y el clúster Aeroespacial de Andalucía. En ese documento se estableció el diseño y ejecución de este proyecto formativo singular, que responde y se adapta a las necesidades del sector productivo.