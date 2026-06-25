La Junta anuncia la creación de una comunidad terapéutica de patología dual en Tarifa (Cádiz)

1099458.1.260.149.20260625120021 El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, en la presentación de la Memoria de Proyecto Hombre Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha anunciado este jueves, en la presentación de la Memoria de Proyecto Hombre Sevilla, la inauguración "en las próximas semanas" de la primera comunidad terapéutica de patología dual de Andalucía, que se ubicará en el municipio gaditano de Tarifa, en lo que supone, "un hito especialmente relevante" que "refuerza el compromiso del Gobierno andaluz con la atención directa y especializada".

Antonio Sanz ha enmarcado la creación de esta unidad en el I Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía (Pesma-A 2026-2029), aprobado el pasado 6 de mayo y que incorpora, como "eje central", la atención a la patología dual, "la de aquellos casos, cada vez más frecuentes y complejos, en los que coexisten problemas de salud mental y trastornos adictivos", según ha recogido la Junta en una nota.

La creación de estas unidades integradas de patología dual supone "un salto cualitativo en la respuesta sanitaria a estas situaciones", ha valorado el consejero, que ha añadido que "paralelamente estamos impulsando la transferencia" de las comunidades terapéuticas de adicciones al Servicio Andaluz de Salud, todo esto como "primer paso hacia la plena integración de la red de adicciones en el sistema sanitario público".

Además, ha avanzado que se trabaja en la elaboración de un nuevo decreto que dotará de un marco normativo "moderno, organizativo y estratégico de la salud mental y las adicciones en Andalucía".

La Red Pública de Atención a las Adicciones de Andalucía atendió el año pasado a 50.882 personas, una cifra que "nos obliga a permanecer en guardia y a no bajar el ritmo de nuestra inversión y de nuestras políticas", en palabras de Antonio Sanz.

El 82,5% de las personas atendidas fueron hombres y el 17,5% mujeres, proporción que se mantiene en las nuevas admisiones en los centros de Tratamiento Ambulatorio, donde de 17.775 en total, el 18,6% fueron mujeres.

Por este motivo, otras de las novedades que aporta el Pesma-A es la incorporación de la perspectiva de género como "eje transversal", porque "las adiciones no afectan de igual manera a hombres y mujeres" y porque "las mujeres que sufren problemas de adicción afrontan, adicionalmente, un estigma social reforzado, mayor vulnerabilidad social y, con frecuencia, situaciones de violencia de género", ha sostenido el consejero.

Para dar una respuesta "específica, coordinada e integrada" a esta situación, en colaboración con las consejerías de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y de Justicia, Administración Local y Función Pública, se ha impulsado el Protocolo Andaluz de Coordinación para la Atención a Mujeres con Problemas de Adicciones Víctimas de Violencia de Género, que regula la actuación y coordinación de los equipos profesionales de ambas redes asistenciales.

Así, la Consejería ha firmado ya dos conciertos con Proyecto Hombre para la creación de 20 plazas residenciales específicas para mujeres (diez en Sevilla y otras diez en Córdoba). Al respecto, Sanz ha avanzado que está pendiente de resolución la convocatoria de 14 nuevas plazas específicas para mujeres en el presente año, ocho en comunidad terapéutica y seis en viviendas de apoyo a la reinserción.

"Estas actuaciones son, sobre todo, el primer paso de una transformación más profunda: la adaptación de nuestros servicios de adicciones a las necesidades y prioridades reales de las mujeres, porque su situación nos plantea un reto ineludible: diseñar servicios que respondan a sus condiciones específicas de acceso, permanencia y recuperación", ha subrayado.

Por último, ha asegurado que el acto de Proyecto Hombre Sevilla es también un reconocimiento de "una alianza sólida" entre la Junta de Andalucía y la entidad, una colaboración que "salva vidas y transforma realidades", defendiendo además que "el compromiso" de la Junta de Andalucía "no sólo se mide en intenciones, sino también en recursos".

Por esto, en el ámbito residencial, en 2022 se licitaron 183 plazas/día en comunidades terapéuticas, con un incremento de al menos el 35,5% en cinco años. El nuevo proceso contempla un incremento aún superior.

Asimismo, se licitaron 85 plazas/día en viviendas de supervisión a la reinserción con un incremento del 42,08%, y 25 plazas/día en viviendas de supervisión al tratamiento con un incremento del 33,61%.

En lo que respecta a las plazas específicas para mujeres con adicciones víctimas de violencia de género, el esfuerzo ha sido "especialmente significativo", con 28 plazas en comunidades terapéuticas con un incremento del 52,31% respecto a las plazas generales, y 11 plazas en viviendas de supervisión a la reinserción con un incremento del 48,57%.

En cuanto a los Centros de Tratamiento Ambulatorio, cuyos conciertos finalizan el 31 de diciembre, se publicarán licitaciones para 20 centros con un incremento del 25,84%.

En los nueve Centros de Adicciones Comportamentales se actualizarán conforme al Convenio Colectivo de Acción Social 2026-2029, con el correspondiente incremento de financiación. También se ampliará de seis a siete los Centros de Encuentro y Acogida concertados, con un significativo aumento en su financiación media.

El titular andaluz de Sanidad ha abundado en que la colaboración con Proyecto Hombre, entidad con la que la Junta tiene conveniados actualmente las viviendas de Supervisión a la Reinserción en Málaga y los centros de Tratamiento Ambulatorio en las distintas provincias, "no es un complemento de nuestra red" sino "una parte sustantiva e imprescindible de ella".

"La memoria que hoy se presenta es mucho más que un documento. Es el testimonio de lo que se puede lograr cuando las instituciones públicas y la sociedad civil trabajan en la misma dirección, con rigor, con vocación de servicio y con la persona en el centro de toda decisión", ha aseverado el consejero, quien ha concluido reafirmando "el compromiso con la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción en el ámbito de las adicciones".