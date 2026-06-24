La Junta aprueba el Plan Especial de Ordenación de la zona de servicio del Puerto Bahía de Algeciras

Archivo - Puerto de Algeciras. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha tomado conocimiento de la aprobación definitiva del Plan Especial de la Ordenación de la zona de servicio del puerto Bahía de Algeciras, que regula una superficie de más de 365.000 metros cuadrados situado en el término municipal de Los Barrios, en Cádiz.

Según ha explicado en una nota, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda culmina así la tramitación de un plan llamado a ser una herramienta clave para la expansión y la ordenación del puerto, así como a la implantación de nuevos proyectos industriales en materia de transición energética y nuevos combustibles.

La Junta ha recordado que el Puerto de Algeciras, de interés general del Estado, mantiene un desarrollo constante en instalaciones, movimiento de buques, mercancías y pasajeros, gracias a su situación estratégica, así como a las características naturales del entorno, excepcionales en cuanto a abrigo frente a temporales y en cuanto a calados en las proximidades de la costa.

Asimismo, ha recordado que al auge del puerto de Algeciras contribuye el Área logística Bahía de Algeciras impulsada por la Junta de Andalucía y declarada de Interés Autonómico. Todo ello ha ido ocasionado que la zona de servicio del puerto haya experimentado importantes transformaciones.

En este sentido, ha explicado que la zona de servicio del Puerto Bahía de Algeciras se extiende de forma discontinua a través de cinco municipios de la provincia de Cádiz: Algeciras, La Línea de la Concepción, Los Barrios, San Roque y Tarifa. Por ello, la Autoridad Portuaria ha previsto dividir la ordenación urbanística de la zona de servicio en cuatro ámbitos, con sus correspondientes planes especiales.

El Plan Especial aprobado, promovido por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, tiene por objeto establecer la ordenación detallada de la zona de servicio del puerto en el término municipal de Los Barrios con el fin de que cuenten con una regulación adecuada y coherente con la legislación urbanística, así como con la ordenación funcional del vigente Plan de Utilización de los Espacios Portuarios de la Bahía de Algeciras.

Esta ordenación, según ha explicado, se distribuye en tres ámbitos de actividad. Así, en primer lugar está el área funcional comercial de graneles sólidos y mercancía general, con 97.442 metros cuadrados de superficie. En segundo lugar, se sitúa el área funcional comercial de graneles sólidos, líquidos y mercancía general, con 254.420 metros cuadrados, incluida una franja de protección en los terrenos más cercanos a la desembocadura del río Guadarranque.

Por último, se establece un área funcional de reserva de protección con tolerancia recreativa de 12.925 metros cuadrados, que garantice el funcionamiento de las instalaciones portuarias aledañas o el movimiento de embarcaciones en la zona de aguas.

Las dos primeras áreas funcionales incluyen los espacios en los que se desarrolla la manipulación de cargas y descargas de productos, así como instalaciones de almacenaje y transporte necesarias para su traslado a los puntos de destino, según ha explicado la Junta.