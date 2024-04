La Junta apuesta por la labor asociativa y la cooperación en el Día Mundial del Parkinson en San Fernando (Cádiz)

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha asistido este jueves en San Fernando al acto organizado por la asociación Parkinson Bahía de Cádiz, que se ha desarrollado en el marco del Día Mundial del Parkinson, destinado a concienciar a la población. Allí ha apuntado a la importancia de la labor asociativa e investigadora, además de la cooperación en este ámbito.

La presentación de la campaña 'Reivindiquemos la inteligencia emocional', que ha tenido como escenario el Palacio de Congresos y Exposiciones isleño también ha contado con la presencia del delegado territorial de Inclusión Social, Familias, Juventud e Igualdad, Alfonso Candón, y de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, así como de otras autoridades y representantes de asociaciones, ha indicado en una nota la Junta de Andalucía.

En su intervención, la delegada del Gobierno andaluz ha subrayado que "empatizar" es "la mejor manera de poder relacionarse" y que "con la inteligencia emocional se pueden resolver los temas relacionados con las personas". Así, ha recordado que la enfermedad de Parkinson es la segunda patología neurodegenerativa con mayor prevalencia en España y "la más habitual de los trastornos del movimiento".

En este contexto, ha valorado "el esfuerzo conjunto" que se realiza, comentando que se trabaja con el objetivo de "mejorar en todo lo posible la atención y el seguimiento de la enfermedad". Por eso, ha añadido, "es importante que desde las administraciones sepamos cuáles son las necesidades que tenéis, que son muchas".

"Aunque se están dando pasos importantes, gracias a vuestro trabajo es necesario seguir trabajando de la mano y convirtiéndonos en altavoces", ha aseverado.

La delegada ha esperado que el trabajo que realizan las asociaciones de Parkinson "se culmine muy prontito" con la construcción del Centro de Día que se ubicará al lado del Centro de Salud de Camposoto, en San Fernando, lo que en su opinión supondrá "un gran beneficio para todas las personas que lo utilicen". "Esto contribuirá también a visualizar el trabajo que lleváis realizando desde las asociaciones de Parkinson desde hace tanto tiempo", ha afirmado.

Colombo ha refrendado que desde la Junta de Andalucía se suman a esa tarea de sensibilización y desde mayo del pasado año se cuenta con una campaña divulgativa sobre esta enfermedad, con el fin de promover su detección temprana, así como dar a conocer a las personas afectadas la cartera de servicios y recursos sociales disponibles.

El lema de la campaña es 'Más allá de los temblores', que pone de manifiesto que la enfermedad de Parkinson no solo es "un temblor" como se le conoce popularmente, de hecho, el 30% de las personas afectadas no lo desarrolla. Esta patología se presenta a través de una serie de síntomas motores y no motores propios de cada persona.

A este respecto, la delegada ha insistido en la relevancia de la colaboración institucional y asociativa y ha manifestado que desde la Junta "tenemos un objetivo claro: trabajar para mejorar en todo lo posible la atención y el seguimiento de la enfermedad de Parkinson". Para ello, ha detallado, la Consejería de Salud y Consumo, a través de la Fundación Progreso y Salud, cuenta con un total de 35 estudios clínicos activos de investigación sobre dicha enfermedad.

Colombo ha concluido asegurando que "ganarle la partida a esta enfermedad es todavía parte de un futuro que todos deseamos que llegue lo antes posible, y por el que se trabaja actualmente en nuestro sistema sanitario público".

"Aunque somos conscientes de que aún nos queda tarea por afrontar, la administración siempre irá de la mano de las asociaciones de enfermos y sus familiares, pues es indudable que nadie mejor que ustedes conocen las necesidades y las expectativas que tienen los pacientes respecto al sistema, tanto desde el punto de vista social como sanitario. Y desde las administraciones debemos ser altavoces de esta campaña para que llegar a toda la ciudadanía y que la gente se conciencie y empatice con los enfermos de Parkinson", ha finalizado.