La Junta apunta a las lluvias y las temperaturas suaves en el retraso de la circulación del virus del Nilo en Andalucía

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, informa sobre el Programa de Vigilancia y Control del virus del Nilo Occidental (VNO) en Andalucía en una atención a medios en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha informado de que el Programa de Vigilancia y Control del virus del Nilo Occidental (VNO) en Andalucía, activado por la consejería el pasado 1 de mayo, "no ha detectado circulación del virus en la comunidad autónoma hasta ahora", una situación "un tanto anómala para esta época del año" que se explica, según indican los expertos, por las lluvias de los últimos días y las temperaturas suaves.

De momento, no se ha notificado este año ningún caso en humanos de fiebre del Nilo Occidental (FNO), pese a la búsqueda activa de casos, ni se han detectado casos de aves silvestres o en équidos, ha apuntado la Junta en una nota.

No obstante, sí se han detectado "incrementos moderados" en las densidades de capturas en algunos municipios de cuatro provincias distintas, como en Fuente de Piedra, en Málaga, y Villamanrique de la Condesa (Sevilla), que arrojan densidades por encima de las 100 hembras de especies transmisoras, así como en las trampas instaladas en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Motril (Granada), donde se han capturado más de 200 hembras de especies transmisoras.

El resto de las trampas dispuestas en el territorio aportan valores por debajo de las 100 hembras de especies transmisoras.

Desde el Puesto de Mando Avanzado de Sanlúcar de Barrameda, donde Sanz ha acudido para el paso de romeros en Bajo de Guía, el consejero ha puntualizado que se espera que estas densidades "aumenten progresivamente en las próximas semanas coincidiendo con el aumento de las temperaturas".

La vigilancia entomológica, basada en el trampeo de mosquitos, comenzó el 4 de mayo con la activación de 27 trampas propias de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en las provincias de Cádiz y Sevilla, cuyo número se incrementará progresivamente, junto con las del resto de provincias, hasta completar las 120 trampas previstas.

Asimismo, se encuentran operativas las 20 trampas de la Diputación de Huelva y las del Observatorio de Mosquitos del Guadalquivir de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, que, junto a las de la Diputación de Sevilla, se integran en el programa de vigilancia y control de la Junta.

Este programa contempla la vigilancia de cuadros neuroinvasivos y de casos leves en humanos durante la temporada de mayor actividad del vector. Hasta ahora se han realizado estudios de laboratorio a 125 pacientes, de los que 47 son pacientes con meningitis víricas, y se ha descartado en todos los casos que se deba al VNO.

En el ámbito de la vigilancia animal, que se realiza en colaboración con la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, se han analizado 95 aves silvestres para la detección, entre otros agentes, del VNO, sin que se haya identificado ninguna muestra positiva. Tampoco se ha detectado ningún caso positivo en équidos.

El consejero ha recomendado a la ciudadanía, especialmente a los romeros, que se protejan de las picaduras de los mosquitos y otros vectores de enfermedades zoonóticas como las garrapatas, usando para ello repelente, ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, evitando el contacto con la vegetación y caminando por la zona central de los caminos, todo ello para hacer que "disfrutemos de un Rocío más seguro".

SEGUIMIENTO POR PARTE DE SALUD PÚBLICA

En marzo se comunicó a todos los municipios su nivel de riesgo y los inspectores de Salud Pública --más de 400 desplegados en toda Andalucía-- han venido asesorando técnicamente sobre la puesta en marcha de las medidas de vigilancia y control, así como verificando su implementación.

En lo que va de año, estos agentes han realizado 469 verificaciones en 120 municipios, incluyendo la revisión de imbornales y otros puntos de control en 83.

Los Equipos de Proyectos Locales de fiebre del Nilo occidental (EPL-FNO) han desarrollado en esta etapa 49 formaciones en las que han participado 2.125 personas. Estas actuaciones se distribuyen en actividades en centros escolares (46), acciones comunitarias (25), actividades de colaboración con profesionales no sanitarios y con profesionales sanitarios.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica cuenta con este Programa de Vigilancia y Control del VNO, activo durante todo el año, como respuesta a la evolución epidemiológica observada en los últimos años en Andalucía, que hace necesario mantener una vigilancia estrecha e integral de la enfermedad, bajo el enfoque 'One Health' (Una sola salud).