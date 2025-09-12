La Junta y la Asociación de Empresarios Costas de Cádiz analizan el apoyo al sector y al medio ambiente

CÁDIZ 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, ha mantenido una reunión con el presidente de la Asociación de Empresarios Costas de Cádiz (Aecca), Antonio Guerrero, donde han tratado la actividad sectorial y el apoyo al empresariado y a la conservación del medio ambiente.

Según ha indicado la Junta en una nota, han analizado y valorado tanto la colaboración público-privada como los asuntos más relevantes que han acontecido durante la temporada estival, que ya apunta a su recta final.

Así, Curtido ha destacado "la importancia de la cooperación de la Junta con el sector, dentro de las competencias de esta Consejería" y ha ofrecido a Aecca la "máxima colaboración" para que los empresarios cuenten con herramientas para solventar problemas cruciales en el devenir de sus funciones, solicitando respeto y cumplimiento con la actividad para la que se dan las concesiones y autorizaciones, además de mantener el compromiso de detectar, analizar y trabajar en cualquier materia propuesta desde la Asociación de Empresarios de los chiringuitos de playas que sirva para mejorar el conjunto del servicio.

Por su parte, Antonio Guerrero ha trasladado las inquietudes del sector de manera general en materia de concesiones, actividad empresarial o afluencia de público. En este ámbito, ha considerado que la temporada de verano "ha sido buena, pero no tan satisfactoria para el sector como en años anteriores".

Por otro lado, la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente y Aecca han profundizado en el desarrollo de la actividad hostelera de apoyo a playas en los diferentes municipios costeros de la provincia, concluyendo los representantes del sector que "cada año se vienen haciendo mejor las cosas, que los chiringuitos están fuertemente arraigados y consolidados, y que se siguen correctamente las directrices de la Administración en cuanto a conservación y prevención del medio ambiente, salvo mínimas excepciones".

Además, ambas partes han expresado el compromiso conjunto de reconducir comportamientos inadecuados en el uso de las concesiones y autorizaciones, mejorar la comunicación con los empresarios y recordarles permanentemente la importancia de respetar el entorno, donde priman los sistemas dunares, la fauna y la flora autóctonas, velando así por el impacto medioambiental en todo el litoral.