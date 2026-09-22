La Junta autoriza el expediente de 50 millones para el proyecto de obras del nuevo hospital de Cádiz

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en el solar donde se construirá el nuevo hospital de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado el expediente de contratación de la redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de ordenación, dirección de obra, dirección de ejecución de la obra y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de construcción del nuevo hospital de Cádiz en la Zona Franca de la capital gaditana, por un importe de 49.652.099 euros.

Según ha indicado la Junta en una nota, el plazo de ejecución para la fase de redacción de proyecto y coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto es de 17 meses, a partir del día siguiente a la formalización del contrato. Así, cinco meses son para la redacción del proyecto básico y el estudio de ordenación y 12 para la fase de redacción del proyecto de ejecución y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

El objetivo, según la Junta, es construir un nuevo hospital regional asistencial, docente e investigador que responda a las necesidades de la población de la provincia de Cádiz y la ciudad autónoma de Ceuta a medio y largo plazo. El desarrollo científico-técnico actual y futuro, la docencia y la investigación, el liderazgo y el trabajo en equipo, la humanización y la seguridad serán los pilares fundamentales de este proyecto, acorde al desarrollo de la sociedad andaluza y a las necesidades de los profesionales y ciudadanos.

El centro, que atenderá a cerca de 1,4 millones de personas sumando la población de Cádiz, Ceuta y Gibraltar, busca ofrecer atención sanitaria integral, eficiente, centrada en el paciente y adaptada a las necesidades del entorno. Se enfatiza la humanización del cuidado, la digitalización de procesos y la flexibilidad estructural.

Además, concentrará la atención al paciente agudo de Cádiz, incluyendo un Área Materno Infantil, con el objeto de integrar todos los servicios que presta el actual Hospital Puerta del Mar, mientras que el Hospital San Carlos, ubicado en San Fernando, mantendrá los usos actuales, ha indicado la Junta.

La Junta ha explicado que tendrá una dotación de 782 camas distribuidas entre el nuevo inmueble, con 663, de las que 79 serán camas de UCI o cuidados intermedios, tanto de adultos como de pediatría; y el Hospital San Carlos, que aporta 119 camas adicionales. Además, el nuevo hospital estará dotado con 334 consultas ambulatorias y de pruebas funciones, de las que 211 corresponden a adultos y 123 al Área Materno Infantil.

El edificio tendrá, dentro de las áreas ambulatorias, un hospital de día médico polivalente para adultos; médico quirúrgico pediátrico y un hospital de día oncohematológico y hemodiálisis. El área quirúrgica dispondrá de un bloque quirúrgico para adultos, un bloque obstétrico y la unidad de reproducción asistida.

Por su parte, las áreas de hospitalización se distribuyen entre adultos, materno infantil, pediátrica y ginecobstétrica, mientras que los cuidados intensivos dispondrán de unidad de cuidados intensivos de adultos (UCI con 40 puestos individuales y diez camas de monitorización y cuidados intermedios) y pediátrica (UCIP de once puestos y seis camas de cuidados intermedios y reanimación postquirúrgica), además de un puesto de neonatología.

Además, contará con áreas de urgencias, radioterapia, áreas diagnósticas y de apoyo a la asistencia (laboratorios, medicina nuclear, anatomía patológica, hemodinámica y neurofisiología) y áreas de apoyo clínico (radiofísica y protección, esterilización, farmacia, medicina preventiva y salud laboral). Como centro docente e investigador, dispondrá también de un centro de simulación asistencial, básica y avanzada, laboratorios, aulas y seminarios.

Finalmente, la Junta ha indicado que esta configuración se completa con otros servicios de atención al paciente (admisión, mortuorio y servicios religiosos), áreas no asistenciales (almacenes, logística, cocina, lavandería y vestuarios de personal) y las áreas de dirección y administración general.