Endesa revisa sus instalaciones en Grazalema (Cádiz) para garantizar la seguridad del suministro eléctrico

Técnicos de Endesa revisando las instalaciones eléctricas de Grazalema tras las últimos temporales. - ENDESA

GRAZALEMA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, y en coordinación con el Ayuntamiento de Grazalema (Cádiz), está llevando a cabo la revisión de sus instalaciones en esta localidad para garantizar la calidad y seguridad del suministro eléctrico de los vecinos tras el paso de las últimas borrascas, las cuales han provocado daños importantes tanto en el pueblo como en las infraestructuras eléctricas.

Este fin de semana ha dado comienzo, de la mano de un equipo de técnicos especializados de la compañía, la revisión exhaustiva de las instalaciones que alimentan a los clientes de este pueblo para detectar las posibles anomalías y daños que haya podido provocar el paso de varios temporales consecutivos, ha informado Endesa en una nota.

En concreto, se están realizando comprobaciones de los centros de transformación y de las líneas de baja tensión, así como de los contadores telegestionados de clientes gracias a la digitalización de las instalaciones que permite la revisión remota de estos.

Tanto la compañía como el consistorio grazameleño están realizando "un esfuerzo conjunto" para certificar que la vuelta a la normalidad se produzca "con todas las garantías de seguridad y calidad" en el servicio eléctrico.

La colaboración entre ambas partes ha permitido "una adecuada coordinación" en la identificación de las instalaciones que pueden encontrarse más afectadas por las tormentas de las últimas semanas.

Desde este lunes 16 de febrero ya pueden volver a sus hogares la mayoría de los vecinos de Grazalema, en concreto de 1.342 viviendas de las 1.619 registradas, y que se ubican en una zona considerada segura por los informes técnico-científicos realizados.