La Junta comienza el arreglo de caminos rurales dañados por las borrascas en Prado del Rey (Cádiz)

El delegado de de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Moreno, con la alcaldesa de Prado del Rey, en el camino Boca del Madroñal. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PRADO DEL REY (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha señalado que, a través de la Delegación Territorial de Cádiz, sigue avanzando en los trabajos de reparación de caminos rurales dañados por el tren de borrascas en la provincia de Cádiz y esta semana han comenzado las actuaciones de emergencia en el término municipal de Prado del Rey, concretamente en el camino Boca del Madroñal.

Según ha indicado la Junta en una nota, el delegado territorial de esta Consejería, Francisco Moreno, ha visitado el camino en el que se está actuando en Prado del Rey en compañía de la alcaldesa del municipio, Vanesa Beltrán. Asimismo, ha recordado que estos trabajos están enmarcados en el Plan Andalucía Actúa, que contempla reparaciones en caminos rurales e infraestructuras de riego dañadas por las borrascas encadenadas.

Al arreglo de Boca del Madroñal y otros caminos en el término municipal pradense corresponde, en principio, una inversión de unos 76.000 euros, ha señalado la Junta, que ha añadido que desde una perspectiva comarcal, este importe asciende a unos 1,6 millones de euros en el presupuesto base de licitación correspondiente a varios municipios de la Sierra de Cádiz.

"Estamos avanzando en las actuaciones para restaurar las infraestructuras dañadas, para restablecer su buen estado y accesibilidad", ha manifestado Moreno, que ha destacado la importancia de la colaboración con los ayuntamientos para la planificación y el desarrollo de estos trabajos. Además, el delegado territorial de Agricultura ha subrayado "la relevancia de estos caminos para el sector agroganadero, la accesibilidad en las zonas rurales y el desarrollo socioeconómico de los municipios".

Igualmente, ha explicado que Boca del Madroñal de Prado del Rey es un camino fundamental para manejo de explotaciones agrarias, sobre todo ganaderas, motivo por el que se ha abordado su reposición de la manera más inmediata posible y se seguirá sucesivamente con el resto de caminos de la zona, cuyos trabajos están incluidos en el marco de este Plan.

En la Sierra de Cádiz, especialmente afectada por las lluvias del tren de borrascas, también han comenzado los arreglos en caminos de términos municipales como los de Torre Alháquime y El Gastor. De este modo, se sigue con la planificación de trabajos, que comprenden el periodo estival, ha concluido la Junta.