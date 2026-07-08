La Junta completa la restauración de los lienzos de Murillo del Museo de Cádiz que proceden del convento de Capuchinos

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo), supervisa los trabajos de restauración de los once lienzos en el Museo de Cádiz , entre los que destacan óleos de Murillo. - Rocío Ruz - Europa Press

CÁDIZ 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, acompañada por el alcalde de Cádiz, Bruno García, la ecónoma diocesana de Cádiz, Carmen Lobato, y la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, han visitado en el Museo de Cádiz la restauración de las once obras procedentes del antiguo convento de Capuchinos de la capital gaditana. "Tras más de tres años y medio de trabajo, este gran conjunto patrimonial, que incluye tres lienzos de Murillo y cinco de su destacado discípulo Francisco Meneses Osorio, está muy próximo a culminar su restauración", ha señalado Del Pozo.

Según ha indicado la Junta en una nota, Del Pozo ha explicado que tan sólo falta finalizar la restauración de dos óleos de este grupo pictórico --un lienzo anónimo y otro de Meneses Osorio--, habiendo concluido ya la recuperación de las tres magnas obras de Murillo, así como del resto de telas que conforman el valioso retablo de 'Los desposorios místicos de Santa Catalina', junto al resto de piezas.

"Garantizamos la protección, conservación, investigación, difusión y exhibición pública de estas once obras del antiguo convento de Capuchinos, asegurando la adecuada preservación y puesta en valor de uno de los conjuntos pictóricos más relevantes del patrimonio barroco andaluz", ha valorado la consejera.

Asimismo, Del Pozo ha detallado que la intervención propiciará la reapertura en el tercer trimestre de este año de la sala dedicada al Barroco del Museo de Cádiz, que está siendo totalmente renovada, tras haber permanecido cerrada al público desde el inicio de estos trabajos en diciembre de 2022.

"La culminación de este proyecto permitirá presentar al público una sala renovada, con mejores condiciones expositivas y de conservación, reforzando el papel del Museo de Cádiz como institución de referencia en la custodia, estudio y difusión del patrimonio artístico andaluz, y poniendo en valor uno de los conjuntos más significativos vinculados a la producción de Bartolomé Esteban Murillo conservados en Andalucía", en palabras de Del Pozo.

Con un presupuesto de 363.461 euros de fondos propios de la Consejería de Cultura y Deporte, esta actuación se enmarca en el convenio firmado por la Junta de Andalucía y el Obispado de Cádiz en octubre de 2021, por el cual la diócesis gaditana, titular de las obras, renovó su cesión al Museo de Cádiz por 18 años, al mismo tiempo que el Gobierno andaluz se comprometía a impulsar y financiar la restauración del conjunto, ha explicado la Junta.

"A pesar de llevar más de 50 años depositados en este Museo, hasta ahora estos lienzos no habían sido objeto de ninguna intervención conservativa", ha enfatizado Del Pozo, que ha hecho hincapié en el compromiso de la Junta de Andalucía "en la protección y puesta en valor del patrimonio cultural andaluz".

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado la importancia de la restauración de los once lienzos de Bartolomé Esteban Murillo procedentes del antiguo convento de Capuchinos, "un conjunto excepcional que sitúa a Cádiz como una ciudad clave para conocer el legado de uno de los grandes maestros del Barroco español".

Asimismo, ha subrayado que esta actuación "garantiza la conservación y difusión de un patrimonio que forma parte de nuestra identidad y de nuestra historia", al tiempo que ha puesto en valor la colaboración entre administraciones para proteger el patrimonio cultural.

Este conjunto pictórico, procedente del antiguo convento de Capuchinos de la capital gaditana, incluye el lienzo de los 'Desposorios místicos de Santa Catalina' de Bartolomé Esteban Murillo, que falleció a consecuencia de una caída cuando pintaba este encargo, que tuvo que ser finalizado por su discípulo Meneses Osorio. Del pintor sevillano figuran, además, la 'Estigmatización de San Francisco' y una versión de la Inmaculada Concepción, uno de los principales motivos en la producción del maestro del Barroco español.

También incluye cinco obras de Francisco Meneses Osorio: 'Santo Ángel de la Guarda', 'San Miguel', 'San José', 'San Francisco' y 'Padre eterno', junto a la 'Coronación de la Virgen del Rosario' atribuida a otro seguidor de Murillo, Sebastián Gómez 'El Mulato', y los lienzos 'San Antonio de Padua' y 'La familia del Bautista', ambos de autoría anónima.

Por otra parte, la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, ha informado que la exposición temporal que durante tres meses ha reunido en el Museo de Cádiz piezas de la obra cerámica de Pablo Picasso (Málaga, 1881 - Mougins, 1973) y Miquel Barceló (Felanich, 1957), en diálogo con varias obras de la colección arqueológica del centro museístico, ha sido visitada por un total de 35.145 personas.

Una cifra que, en opinión de Patricia del Pozo, evidencia "el alto interés del público andaluz" por conocer "esta arriesgada apuesta expositiva", de la Consejería de Cultura y el Museo Picasso Málaga, que pasa "por llevar la obra del artista universal malagueño por todas las provincias andaluzas, en conversación tanto con las colecciones propias de los museos como con las obras de autores contemporáneos, enlazando tradición con innovación y vanguardia, en un "viaje por la historia del arte de más de 7.000 años".