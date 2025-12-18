La Junta concluye los trabajos de mejora del Camino del Práctico en Cádiz con una inversión de casi seis millones

Mercedes Colombo junto a los alcaldes de Trebujena y Sanlúcar en el Camino del Práctico. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha destacado el "hito histórico" que supone la finalización de los trabajos de mejora del Camino del Práctico, donde se ha realizado una inversión de casi seis millones de euros, en una visita realizada junto al delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Moreno, los alcaldes de Sanlúcar de Barrameda y Trebujena, Carmen Álvarez y Ramón Galán, y representantes del sector agrícola.

En una nota, Colombo ha manifestado que "se ha conseguido entre todos que sea una realidad" y ha incidido en el esfuerzo de la Consejería de Agricultura y la Delegación Territorial y en la colaboración con los ayuntamientos, la Comunidad de Regantes, el sector y Tragsa.

"El Gobierno de Juanma Moreno ha apostado por este camino, cuyo arreglo se venía pidiendo históricamente desde hace años y se ha trabajado de manera consensuada", ha manifestado Colombo, que ha añadido que "hemos creído que había que invertir en esta tierra, que le hacía falta y estamos contentos porque se ha cumplido el compromiso y está hecha está magnífica obra".

Estos trabajos han requerido una inversión de casi seis millones de euros en esta vía de más de 21 kilómetros, para beneficiar "a la población de Sanlúcar y Trebujena y a los sectores agrícola y acuícola, fundamentales para crear riqueza en esta tierra", ha manifestado Colombo.

Por otra parte, la delegada también ha recordado que "este camino tiene límites de velocidad y hay que respetarlos para que sea una vía de disfrute y para fomentar la economía, para servir de entrada y salida de camiones y para que la población se beneficie".

Por su parte, el alcalde de Trebujena ha señalado que "se está de enhorabuena con la inauguración de este camino agrícola tan demandado, que está siendo una realidad después de años de negociaciones". "Estamos poniendo de largo un camino que es fundamental para el desarrollo socioeconómico de la Costa Noroeste, especialmente para Sanlúcar y Trebujena, y sabemos la importancia de las actividades de la zona y para ello era necesario el arreglo de esta carretera", ha afirmado Galán, que ha añadido que "hoy toca agradecer a todas las administraciones y agentes", incidiendo en la "apuesta decidida" de la Junta por esta inversión.

Por su parte, la alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda también ha mostrado su agradecimiento a la Junta de Andalucía añadiendo que se han atendido "esas reivindicaciones históricas de la Comunidad de Regantes y de las cooperativas y mercado de la zona, tras muchas reuniones y presentación del proyecto". "Cuando las instituciones se ponen de acuerdo el pueblo se beneficia", ha manifestado Álvarez.