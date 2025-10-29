La Junta concluye trabajos de restauración en el cauce de Faín en Arcos (Cádiz) por más de 24.700 euros

Trabajos en el cauce del arroyo Faín, en el término municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz ha acometido trabajos de restauración en el cauce del arroyo Faín en el término municipal de Arcos de la Frontera, una actuación ya finalizada cuyo importe asciende a 24.780 euros.

El tramo en el que se ha actuado abarca alrededor de 270 metros de longitud y está situado en el entorno del camino que da acceso a la Loma del Concejo, donde las crecidas del arroyo Faín vienen afectando al paso de los vecinos que habitan en ese entorno rural, ha indicado en una nota la Junta.

La actuación ha consistido en la retirada de la vegetación que ocupaba el interior del curso de agua y la posterior remoción de sedimentos depositados en el cauce, ampliando su sección útil para mejorar así su funcionamiento hidráulico.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Cádiz, Francisco Moreno, ha destacado "la relevancia" de este tipo de trabajos de conservación y mantenimiento de cauces de arroyos, indicando que con la actuación concluida, se responde a la petición del Ayuntamiento de Arcos, orientada a prevenir la inundabilidad en la zona.

Francisco Moreno ha explicado que la Junta de Andalucía realiza este tipo de labores de conservación y mantenimiento de cauces en distintos términos municipales de la provincia, y que este tipo de actuaciones en cauces de arroyos y ríos "contribuyen a la prevención, así como a un mantenimiento y funcionamiento hidráulico adecuados, desde un trabajo siempre respetuoso con el entorno".

Estas labores incluyen sobre todo retirada de vegetación, como desbroces, cortas o podas, entre otras, para favorecer el funcionamiento hidráulico de arroyos y ríos y proteger estas zonas ante posibles crecidas extraordinarias de agua.