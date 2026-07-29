Junta contrata las obras de demolición de edificios en el solar donde irá el nuevo conservatorio de Algeciras

Archivo - Recreación del nuevo Conservatorio de Música Paco de Lucía de Algeciras. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha contratado, por un importe total de 355.053 euros, las obras de demolición de los edificios existentes en la actualidad en el solar sobre el que se construirá la futura sede del Conservatorio Profesional de Música (CPM) Paco de Lucía de Algeciras.

Según ha indicado en una nota, la empresa Construcciones Calderón S.L. es la adjudicataria de estos trabajos en el espacio ubicado en la calle Fuente Nueva, número 42, que cuentan con un plazo de ejecución de 56 días desde su inicio.

El solar, cuya transmisión a la Junta de Andalucía, por mutación demanial subjetiva, se materializó el pasado mes de enero, contiene edificaciones, soleras y cimentaciones preexistentes que requieren ser demolidas. De este modo, formalizada la transmisión, la Consejería, a través de la Agencia, redactó el programa de necesidades, contrató la redacción del proyecto y, una vez supervisado y aprobado este último, licitó las obras que ahora han sido adjudicadas.

Además de la demolición, según ha explicado la Junta, la intervención que se va a llevar a cabo contempla también la nivelación del terreno de toda la parcela y su compactación. Por otro lado, el cerramiento existente se mantendrá hasta la construcción del centro para evitar la exposición del solar, de 6.083 metros cuadrados.

La actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y su contratación se ha realizado a través del acuerdo marco puesto en marcha por la Agencia para agilizar los tiempos de adjudicación e inicio de las obras de hasta un millón de euros de presupuesto.

Finalmente, la Junta ha recordado que el futuro Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía contará con una superficie total construida de 3.756 metros cuadrados. Tendrá capacidad para 600 alumnos y alumnas, tanto de enseñanzas elementales básicas (dos ciclos con dos cursos cada uno) como de enseñanzas profesionales (seis cursos).