La Junta da su apoyo a las Carreras de Caballos de Sanlúcar (Cádiz) y destaca el potencial del sector equino andaluz

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, junto a otras autoridades en la última jornada del prier ciclo de las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha mostrado el apoyo del Gobierno andaluz a las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz, un evento "de relevancia internacional" que celebra este año su 180 edición.

En declaraciones a los medios, con motivo de su asistencia a estas carreras, el consejero ha asegurado que esta es "una de las citas más representativas" de la marca Andalucía, que atrae a más de 250.000 personas venidas de diferentes puntos de la geografía nacional e internacional, convirtiéndose en "un revulsivo económico y generador de empleo".

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, a través de la Marca Gusto del Sur, apoya este evento, siendo uno de sus patrocinadores. De hecho, este jueves se ha celebrado en el marco de este evento el Gran Premio Gusto del Sur, la marca que garantiza la calidad diferenciada de los productos andaluces.

"La gran repercusión mediática de este evento lo convierte en una excelente plataforma de difusión y en una oportunidad única para promocionar y dar visibilidad a la marca Gusto del Sur, que cumple ahora dos años, integrando en estos momentos a 488 productos y 193 empresas", ha subrayado el consejero.

Esta marca busca garantizar la calidad diferenciada de los productos andaluces, así como fortalecer y mejorar la competitividad del sector, favoreciendo su comercialización e internacionalización.

Junto a ello, Fernández-Pacheco ha destacado el apoyo del Gobierno andaluz al sector del caballo y el "gran potencial" con el que éste cuenta, siendo nuestra comunidad la que registra un mayor número de equinos, más de 188.000, lo que supone casi el 30% del total en España.

Andalucía también se sitúa como la comunidad con más explotaciones de caballos, más de 64.000 (el 33% a nivel nacional), seguida de Extremadura, con un 10%. Cuenta, además, con 33 razas ganaderas autóctonas diferentes y con casi 85.000 cabezas de Pura Raza Española, una cabaña que representa más del 41% del total del país.