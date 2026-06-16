La Junta destaca la accesibilidad universal e intermodalidad del Trambahía de Cádiz junto a la Asociación Cota Cero

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, durante el encuentro con el presidente de la Asociación Cota Cero, Javier García, para mostrar las condiciones de accesibilidad del Trambahía. - GOGO LOBATO / EUROPA PRESS

CÁDIZ 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Asociación Cota Cero, Javier García, para mostrarle las condiciones de accesibilidad universal e intermodalidad que ofrece el Trambahía para las personas con movilidad reducida.

Según ha trasladado la Consejería del ramo en una nota, Díaz ha valorado esta visita al tranvía de la Bahía de Cádiz, que "permite compartir experiencias y recoger aportaciones desde la perspectiva de las personas usuarias". "Las observaciones y recomendaciones de la Asociación Cota Cero contribuyen a seguir avanzando en la mejora continua de la accesibilidad y en el desarrollo de una movilidad cada vez más inclusiva", ha manifestado.

En la jornada se ha analizado de forma práctica el itinerario completo que puede realizar una persona que requiere condiciones de accesibilidad específicas utilizando distintos modos de transporte público ferroviarios. El desplazamiento del presidente de Cota Cero se ha iniciado en Córdoba, desde donde ha viajado en un servicio Avant de Renfe hasta Sevilla para enlazar posteriormente con un tren de Media Distancia con destino a Bahía Sur, en San Fernando. Desde allí ha continuado en un tren de Cercanías hasta la estación de Río Arillo, punto de partida de la visita técnica al Trambahía, que ha concluido en la estación término de ferrocarriles de la Plaza de Sevilla, en Cádiz capital, ya con la presencia de la consejera de Fomento en funciones.

Díaz estaba acompañada en el andén por la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo; el director general de la Agencia de Obra Pública, José María Rivera; la delegada territorial de Fomento en Cádiz, Carmen Sánchez; y el primer teniente alcalde concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Cossi; y el concejal de Movilidad, José Manuel Verdulla.

Durante la visita, el presidente de Cota Cero ha testado las medidas de accesibilidad incorporadas al Trambahía desde su fase de diseño. Entre ellas, figura la adaptación de los trenes para operar tanto en andenes tranviarios de piso bajo como en andenes ferroviarios de piso alto. Las unidades disponen de puertas a dos alturas, rampas desplegables, estribos automáticos y sistemas de transición accesible entre vehículo y andén, garantizando embarques y desembarques seguros.

Asimismo, ha podido conocer el funcionamiento del elevador interior para personas con movilidad reducida, una solución singular que permite conectar las áreas adaptadas para plataformas ferroviarias y tranviarias, facilitando desplazamientos entre ambos entornos con un elevado grado de autonomía.

Durante el recorrido se han revisado también los sistemas accesibles de venta y validación de títulos de transporte, adaptados para usuarios en silla de ruedas e incorporando elementos de identificación en Braille, así como las medidas operativas orientadas a garantizar el correcto uso de los espacios reservados para personas con movilidad reducida.

La Asociación Cota Cero, integrada por personas con discapacidad física y especialistas en accesibilidad, desarrolla desde 2015 una labor de defensa de la accesibilidad universal y eliminación de barreras arquitectónicas en espacios urbanos, edificios públicos, infraestructuras y medios de transporte. Su trabajo combina el conocimiento técnico con la experiencia directa de los usuarios, convirtiéndose en una referencia en la evaluación de entornos accesibles y en la formulación de propuestas de mejora para administraciones y operadores de transporte.

El Trambahía es una infraestructura de transporte público metropolitano de carácter híbrido promovido por la Agencia de Obra Pública, que se comporta como un tranvía o metro ligero en los 14 kilómetros de nueva construcción, entre las poblaciones de Chiclana de la Frontera y San Fernando, y como cercanías cuando se incorpora a las vías de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) del Estado, desde Río Arillo (en la salida de San Fernando hacia Cádiz) y hasta Cádiz capital, en un recorrido de 10 kilómetros. El ferrocarril metropolitano de la Bahía de Cádiz, operador por Renfe Viajeros, consta en su recorrido de 21 paradas y estaciones.