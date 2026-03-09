La Junta destaca la conectividad aérea como "clave" del liderazgo turístico de la provincia de Cádiz

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, en un foro de turismo de la provincia de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha destacado el impulso de la conectividad del aeropuerto de Jerez de la Frontera como factor "clave" en el liderazgo del destino Cádiz, una provincia que registró en 2025 el mayor gasto medio por turista en Andalucía.

Así lo ha puesto en valor el consejero en la inauguración del Foro Provincial de Turismo de Cádiz, organizado por el Grupo 8 de Comunicación en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera, ha indicado la Junta en una nota.

En su intervención, Bernal ha subrayado la importancia de estos encuentros de debate para abordar cuestiones clave como el relevo generacional, la innovación turística, el futuro de la restauración o la conservación de la identidad de un territorio, sobre las que Cádiz "tiene mucho que aportar", ya que recibió "casi 6,7 millones de turistas" el año pasado, con el mayor gasto medio diario de Andalucía, con "casi 94 euros por turista y día".

Además, en el último trimestre del pasado año se contabilizaron más de 49.000 afiliaciones en la provincia, una cifra que "impulsó que Andalucía se haya consolidado como la región con mayor crecimiento del empleo en hostelería en España, reduciendo su temporalidad en 20 puntos desde 2019", en palabras del consejero.

En este sentido, ha recordado "la apuesta" de la Junta de Andalucía por reforzar la conectividad del aeropuerto de Jerez, "que hoy se ha consolidado como una infraestructura estratégica para la conexión nacional y europea", un "hito" logrado por la estrategia de su Consejería y de instrumentos de coordinación como la Mesa de la Conectividad.

"Hoy este aeropuerto registra un 43,8% de tráfico internacional y cuenta con rutas clave para su impulso, como Berlín, Birmingham, Manchester, Frankfurt o Munich, entre otras. Conexiones que, como anunciamos durante nuestro paso por lTB Berlín, suman ya más de 87.000 plazas con compañías como TUI Group", ha manifestado.

En ese sentido, ha subrayado que esta "apuesta" busca seguir posicionando a la provincia, de la mano de municipios como Chiclana, como "un destino referente" en segmentos que contribuyan a gestionar la estacionalidad y a generar actividad durante todo el año.

Respecto a la conectividad, Arturo Bernal ha señalado que el aeropuerto no debe ser el único motor de conectividad en la provincia, apuntando que se está "a las puertas" de la Semana Santa, un periodo considerado "clave" para la economía andaluza, que se nutre fundamentalmente del mercado nacional y cuya principal vía de llegada a Andalucía es el tren.

Como ha reconocido, Andalucía es "un destino líder que necesita infraestructuras a la altura", cuestionando que se "normalicen" las incidencias, los retrasos o "el déficit" de infraestructuras ferroviarias.

"La conectividad no puede ser un privilegio en función del territorio en el que uno viva. Nos jugamos mucho, la reputación de la marca Andalucía y Cádiz, miles de puestos de trabajo y un impacto económico decisivo para esta gran provincia turística", ha insistido.

Todo ello, ha continuado, en un contexto en el que factores como los conflictos geopolíticos o las condiciones meteorológicas "influyen directamente en la actividad turística" porque "nada de ello es ajeno a esta tierra".

Ante esto, ha trasladado al sector turístico gaditano que "no estarán solos en esta tarea" y que contarán con el apoyo de la Junta, una administración que "gobierna, gestiona, ayuda y acompaña".

Bernal ha expresado su deseo de que el turismo "siga siendo la gran carta de presentación de un territorio" como Andalucía, visibilizado en "la mejor expresión de su hospitalidad, de su identidad abierta al mundo y de una forma de entender la vida que acoge, comparte y crea oportunidades".