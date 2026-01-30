Junta destaca la coordinación con Ayuntamiento de Barbate y Diputación de Cádiz para desarrollar programas de empleo

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, junto a la delegada municipal de Fomento y Empleo en el Ayuntamiento de Barbate, Ana Moreno. - JUNTA DE ANDALUCÍA

BARBATE (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha puesto de relieve la importancia de la colaboración entre instituciones como el Ayuntamiento de Barbate y la Diputación de Cádiz para garantizar el éxito de los programas de Empleo y Formación que se desarrollan en el municipio barbateño.

Sánchez se ha reunido este viernes con representantes del Ayuntamiento de Barbate y del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación para comprobar el desarrollo del programa 'GestBarbate', que se lleva a cabo desde el pasado mes de junio, ha indicado la Junta en una nota.

Durante el encuentro, el delegado territorial ha subrayado que Barbate es uno de los municipios que más participa en los programas propuestos desde la Consejería de Empleo.

En concreto, el de 'GestBarbate' es un programa que desarrolla el IEDT con la colaboración del Ayuntamiento de Barbate, donde la Junta ha invertido un total de 390.000 euros, que se completan con 100.000 euros de recursos propios del IEDT.

En el mismo participan 15 personas, que completan un programa formativo sobre gestión administrativa de 800 horas con un contrato de trabajo durante un año. El alumnado que finaliza el programa, obtiene un certificado profesional de nivel 2.

En los últimos años, la inversión en el municipio asciende a casi 6,5 millones de euros, repartidos en programas de orientación, de formación, de inserción laboral y otros de comercio, economía social y autónomos.

El delegado de Empleo ha reafirmado la voluntad para seguir trabajando de manera conjunta en el diseño y ejecución de nuevas actuaciones que contribuyan a la creación de empleo y a la mejora de la empleabilidad de la ciudadanía, especialmente entre los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.