Junta destaca las dos condenas por agresiones a un celador y un auxiliar administrativo en centros sanitarios de Cádiz

Reunión de la comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios de Cádiz celebrada en el Hospital de Jerez de la Frontera. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios en Cádiz ha puesto en valor las dos sentencias en las que se condena a dos agresores por delitos de atentado contra funcionario sanitario, en concreto contra un auxiliar administrativo y un celador de la provincia.

Según una nota de la Junta, estos procedimientos se iniciaron como juicio por delito leve por no equiparar las mencionadas categorías profesionales a personal sanitario y, por tanto, no dándoles la consideración de autoridad.

No obstante, la Asesoría Jurídica del SAS en la provincia de Cádiz recurrió y pidió su transformación a diligencias previas para poder acusar por delito de atentado, reconocido por la jurisprudencia.

Finalmente, se falló como delito de atentado una agresión física a un auxiliar administrativo del Centro de Salud Jerez Sur, con una condena de seis meses de prisión y 20 días de multa con una cuota diaria de 6 euros. La misma pena de cárcel por el mismo delito fue la que obtuvo el agresor de un celador del Centro de Salud La Paz de Cádiz, además de una condena a pagar una indemnización de 90 euros.

Todo esto se ha valorado en el Hospital Universitario de Jerez, que ha acogido la tercera de las reuniones de coordinación del año de la comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios, un instrumento contemplado en el Plan de Prevención y Atención del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que tiene como objetivo encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales.

La delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia, Eva Pajares, que preside la comisión, ha agradecido la acción de la Asesoría Jurídica, al tiempo que ha reiterado la importancia de que los episodios violentos en centros sanitarios se denuncien "para lograr sentencias ejemplares".

En el encuentro se ha hecho balance además de intervenciones en episodios de violencia desde la última cita, y se han puesto sobre la mesa las próximas iniciativas formativas, tanto propias a través de las unidades de prevención de riesgos laborales (UPRL) como en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

Asimismo, se están preparando simulacros de agresiones en el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, que después de hacerlo en el hospital jerezano lo desarrollará en un centro de salud y en los hospitales de La Janda y el Punta Europa de Algeciras.

En materia de concienciación a la población, se sigue desarrollando esta tarea con asociaciones e incluso con los propios trabajadores sociales de los centros para que hagan de transmisores, y se está estudiando la posibilidad de que esta sensibilización se extienda desde la Red Local de Acción en Salud e incluso desde la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, y al ámbito escolar mediante las enfermeras referentes de centros educativos.

Como ha apuntado la Junta, hay centros que están actuando ante "la repetición" de episodios violentos en determinados espacios. Así, la UPRL del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este mantendrá una reunión con la Gerencia para tratar de buscar una solución a que la mayoría de agresiones se produzcan en las Urgencias del Hospital Universitario de La Línea, y la UPRL del Hospital Universitario de Puerto Real ha extendido las alarmas personales a profesionales de Oncología ante la última agresión acaecida en este servicio.

La delegada territorial ha hecho referencia a la creación, el pasado septiembre, del Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que apoyará a las comisiones provinciales y éstas, a su vez, harán sus aportaciones a este órgano.

Hasta la próxima comisión, prevista para el próximo diciembre en el Hospital Universitario de La Línea, sus integrantes seguirán trabajando, así como las comisiones de seguimiento interna que analizan el problema en cada hospital, área y distrito.