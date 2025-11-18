La Junta destaca la formación en el sector naval de 300 personas desde el mes de agosto en Cádiz

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, en una visita a uno de los cursos de formación para el sector naval que se están desarrollando en Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

La Junta de Andalucía ha puesto en valor que desde el mes de agosto se han formado desde el pasado mes de agosto unas 300 personas con los cursos del Proyecto Singular del Sector Naval que la Consejería de Empleo de la Junta subvenciona con casi 550.000 euro.

Con estos cursos se está dando respuesta a la demanda de formación profesional que los agentes sociales implicados en el sector solicitaban ante la inminente carga de trabajo anunciada para los astilleros de la Bahía de Cádiz, como ha indicado la Junta en una nota.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha hecho un balance de los cursos realizados hasta ahora, y que están teniendo "una demanda elevada", tanto de personas desempleadas como de profesionales ocupados del sector. Según ha dicho, esto "demuestra que desde la Junta nos anticipamos a la necesidad de mano de obra apostando por la Bahía de Cádiz para dar respuesta a este momento crucial".

Como ha informado, se ha cumplido ya con "un 30% del total" del programa de acciones formativas previstas, con la realización de 20 cursos en los que han participado "unos 300 alumnos".

La empresa beneficiaria de la subvención que está impartiendo los cursos es Tecnofor Sur SL, ubicada en la Zona Franca de Cádiz. Hasta el momento, entre cursos realizados y cursos que actualmente tienen su solicitud abierta para poder realizarlo en próximos días, son ya casi 60 cursos, previstos para turnos de mañana y turnos de tarde.

Actualmente, ha apuntado, están abiertas las solicitudes para nuevos cursos que se van a desarrollar en los próximos días y también en el mes de diciembre y enero de 2026. La temática de los mismos es diversa y responden a las necesidades demandadas por las empresas que trabajan en el sector.

En concreto, los cursos son Diseño de calderería industrial; Soldadura MAG; Soldadura MIG; Soldadura TIG, Soldadura de Electrodo Revestido (SMAW); Soldadura Autógena; Inspección de Soldadura; Oxicorte y Corte con Plasma para manejo de chatarra; Prevención de Riesgos Laborales (PRL) para trabajos de Soldadura; PRL para trabajos en Altura; PRL para Aparatos Elevadores; Seguridad en Instalaciones Eléctricas; Tubería Industrial; Fabricación y Montaje de construcciones metálicas; Carretillas elevadoras y su carga; Operaciones con plataformas elevadoras móviles de personal, categorías 1A y 1B, y también las de categorías 3A y 3B.

La formación irá acompañada de prácticas profesionales en empresas cuando el programa formativo tenga una duración de más de 60 horas, un aspecto especialmente demandado por las organizaciones del sector.

El delegado de Empleo ha animado a los interesados a solicitar estas acciones formativas que están próximas a celebrarse y la continuidad de las mismas en una segunda edición de la convocatoria para el próximo año.