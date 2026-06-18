La Junta destaca el impacto de la actividad del Instituto de Investigación Biomédica de Cádiz en la sanidad gaditana

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en las instalaciones del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (Inibica). - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

CÁDIZ 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha visitado este jueves las instalaciones del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (Inibica), donde ha recordado que este 2026 se conmemora el nacimiento de este centro hace 10 años, celebrando que es uno de los proyectos de transformación del sistema sanitario y universitario "más relevantes".

En una intervención a los medios durante esta visita, el consejero ha manifestado que este centro "es hoy una estructura capaz de transformar investigación en cambios reales para la salud de la población gaditana".

Para Antonio Sanz, el modelo de investigación e innovación biomédica desarrollado por el Inibica, que integra cinco hospitales y cuatro campus universitarios, "une ciencia, universidad y hospitales para generar un impacto real en la asistencia sanitaria".

Además, ha destacado "la consolidación" de este modelo, que ha experimentado "un importante impulso en los últimos años". En ese sentido, ha especificado que entre 2019 y 2021 tuvo lugar el desarrollo de estructuras de investigación estables, la incorporación de recursos humanos específicos y el impulso coordinado de la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud y la Universidad de Cádiz.

A partir de ahí, ha asegurado, "se inicia una nueva etapa centrada en reforzar grupos, profesionalizar estructuras y cumplir estándares nacionales de excelencia", que culmina en 2025 con la acreditación oficial por parte del Instituto Carlos III.

"Hoy, el Inibica tiene la capacidad indiscutible de desarrollar ensayos clínicos y acercar terapias innovadoras a los pacientes de la provincia", ha aseverado Sanz.

Según ha detallado la Junta, Cadiz lidera a nivel internacional el reclutamiento de pacientes en ensayos clínicos. Es el caso del ensayo Proteus en cáncer de próstata, donde se alcanzaron más de 140 pacientes reclutados, situándose entre los principales reclutadores mundiales.

Asimismo, el Hospital Puerta del Mar de Cádiz es el centro con mayor reclutamiento mundial en un ensayo para recién nacidos prematuros con riesgo de displasia broncopulmonar.

Además, la actividad del Inibica ha favorecido el desarrollo de ensayos clínicos académicos e independientes orientados a responder problemas de salud propios del territorio.

Como ejemplo, entre 2020 y 2025 la actividad clínica de Jerez ha experimentado un crecimiento sostenido hasta alcanzar 149 ensayos clínicos activos y 249 pacientes reclutados, lo que supone un incremento acumulado superior al 260% respecto al inicio del periodo.

El crecimiento del Inibica ha permitido también, "cambios reales que han sido incorporados al sistema sanitario en la provincia", como ha asegurado el consejero.

Es el caso de nuevos modelos asistenciales como consultas virtuales para seguimiento cardiovascular, tecnologías avanzadas como estimulación cerebral profunda en cartera de servicios provincial, protocolos humanizados de atención implantados en centros sanitarios o herramientas de inteligencia artificial y medicina matemática aplicadas al diagnóstico y pronóstico clínico.

Además, ha subrayado, que el impulso a este centro en los últimos años ha supuesto para Cádiz "la generación de empleo cualificado en investigación y gestión, la captación de financiación competitiva nacional e internacional, la creación de nuevas infraestructuras científicas y la reducción de las desigualdades territoriales en acceso a innovación sanitaria".

"Ahora es el momento de trabajar para consolidar un modelo sostenible que convierta a la provincia de Cádiz en referente nacional en investigación traslacional, ensayos clínicos e innovación sanitaria", ha manifestado Sanz.