La Junta destaca la inversión destina a la rehabilitación del museo de Baelo Claudia en Tarifa (Cádiz)

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, en una visita al museo del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia en Tarifa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

TARIFA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha visitado el museo del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia en Tarifa tras la rehabilitación del edificio y la renovación del discurso expositivo que ha llevado a cabo la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, destacando la inversión destinada a seguir difundiendo los hallazgos de este yacimiento.

En ese sentido, ha recordado que los trabajos han supuesto una inversión cercana a los 1,3 millones de euros, lo que representa "una apuesta firme" por la conservación, la recuperación y la puesta en valor de un espacio que cada año recibe más de 100.000 visitas, en palabras recogidas por la Junta.

El objetivo de estas obras ha sido frenar el deterioro que sufrían las envolventes de este museo, que fue diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, garantizando así su estanqueidad y aumentando "notablemente" su eficiencia energética y aislamiento térmico, al tiempo que se ha reforzado la seguridad de los visitantes y la protección de sus colecciones arqueológicas.

La delegada ha subrayado "la relevancia" de las obras de acondicionamiento de todo el espacio museístico de este enclave que se ubica próxima a la playa de Bolonia, en la localidad gaditana de Tarifa, y la nueva musealización, que se centra en la flexibilidad, accesibilidad y sostenibilidad, configurando un espacio "dinámico", capaz de evolucionar al mismo ritmo que avanza el conocimiento sobre la ciudad romana de Baelo.

Con la nueva configuración que se ha dispuesto, mediante el uso de mobiliario expositivo modular, se va a poder mostrar rápidamente las piezas encontradas en excavaciones recientes, a lo que se une una revisión del relato expositivo, que ahora ofrece una lectura más integrada de la historia de la ciudad, relacionando su evolución urbana, la vida cotidiana, la economía, religión y el arte, según se ha apuntado.

Además de la rehabilitación del espacio, se ha procedido a renovar el discurso expositivo para seguir acercando a los visitantes los hallazgos realizados en el yacimiento durante los últimos 20 años.

"Baelo Claudia es uno de los mejores ejemplos de urbanismo romano y desde la Consejería de Cultura se pretende mejorar la experiencia de los visitantes, por lo que habrá una renovación periódica de las obras", ha afirmado Colombo, quien ha insistido en que con estas obras se pretende hacer "muy dinámica" la visita al Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia.

En cuanto a las novedades que alberga el museo con motivo de su reapertura, ha nombrado la incorporación del conocido como Doríforo de Baelo Claudia, una pieza que testimonia la difusión de los ideales estéticos clásicos en la Hispania romana y refleja el elevado nivel de romanización alcanzado por esta antigua ciudad romana; o la estatua original de Junia Rufina, que representa un ejemplo del papel desempeñado por determinadas mujeres de las élites locales durante el Alto Imperio romano.

Para terminar la delegada se ha referido a "la especial atención" que se ha prestado a los criterios de accesibilidad universal, "tan importante para tener nuestros museos a disposición de todas y cada una de las personas", valorando la incorporación de elementos que faciliten la comprensión de los contenidos por parte de todos los públicos, favoreciendo una visita inclusiva.