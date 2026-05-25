Junta destaca la labor de la asociación Arrabal-AID en la inauguración de su nueva sede en Chiclana (Cádiz)

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en funciones, Rocío Blanco, en la inauguración de la nueva sede de la Asociación Arrabal-AID en Chiclana de la Frontera (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en funciones, Rocío Blanco, ha participado este lunes en la inauguración de la nueva sede de la Asociación Arrabal-AID en Chiclana de la Frontera (Cádiz), donde ha hecho hincapié en el hecho de que esta asociación cuente cada vez con más y mejores recursos, "demuestra su dinamismo y que plantea un proyecto muy sólido y consolidado".

Blanco ha afirmado en este acto que Arrabal-AID es "un aliado imprescindible" de la administración andaluza para poder llegar "a miles de personas", según ha recogido la Junta en una nota.

"Desde la Junta contamos con los instrumentos necesarios para dar cobertura a quienes atraviesan momentos de dificultad, pero es necesaria esta alianza privado-pública para aterrizar los programas que llevamos a cabo desde la Consejería", ha aseverado.

Entre otros, se ha referido iniciativas como Andalucía Orienta, Experiencias Profesionales para el Empleo, Proyectos Integrales para la Inserción Laboral o la Iniciativa ALMA, que desarrolla Arrabal-AID.

La consejera en funciones ha destacado los datos de balance de la asociación, que en 2025 atendió y formó a más de 18.500 personas, propiciando además más de 2.000 inserciones laborales, y ha subrrayado que el empleo "no es sólo una nómina" sino "el mejor antídoto contra la desigualdad".

Es por todo ello que ha agradecido a Arrabal-AID que sea "el puente" para que estas personas logren mejorar su situación.

Las nuevas instalaciones que suponen el tercer centro de trabajo de Arrabal-AID en la provincia de Cádiz cuentan con 300 metros cuadrados, en los que se configura una decena de puestos de trabajo para el acompañamiento en diversos itinerarios de inserción sociolaboral para personas en desempleo; zonas de trabajo para la aplicación de metodologías innovadoras y espacios para creación de sinergias colaborativas, así como un aula homologada para impartir certificados de profesionalidad.

Con esta nueva incorporación, la asociación suma un total de cinco espacios para formación, tanto capacitación técnica como competencias transversales, en el municipio.

Una de las ventajas de la nueva sede en calle Mendizábal es su disposición a la ciudadanía, con una ubicación más céntrica que facilitará el acceso a los diferentes recursos y el desarrollo de actividades en red junto a otras entidades sociales. A esto se añade la ventaja de una mejor conexión a otros municipios colindantes conectados por el tranvía, que discurre por la misma vía donde se sitúa este nuevo recurso.

Por su parte, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha declarado que "hace 20 años comenzó esta aventura en un pequeño local en la calle La Vid" y que posteriormente, se inauguró el local en la Alameda Solano. "Hoy hace lo propio con este centro de empleo y formación en la calle Mendizábal", ha destacado Román, quien ha resaltado "la magnífica colaboración de la entidad con el Ayuntamiento".

"El salto que da hoy Arrabal es una manera de responder a la ciudadanía con todos los cursos que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía", ha comentado, para indicar que "todo ello nos lleva a tener datos de empleabilidad similares a 2007, aunque con 20.000 habitantes más".

Asimismo, el alcalde ha indicado que "Chiclana no solo vive del turismo, sino que tiene un importante fuerza industrial, con el 50 por ciento de las empresas auxiliares del sector naval", y que es "la única ciudad, junto a dos pueblos de la sierra, con crecimiento vegetativo positivo en la provincia de Cádiz, sin contar la llegada de personas de otras ciudades".