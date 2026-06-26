La Junta destaca la labor del Club Voleibol Amigos Cádiz como "referente" del deporte gaditano

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, junto al vicepresidente del Club Voleibol Amigos Cádiz, Raúl Cuenca Álvarez, y la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Cádiz, Tania Barcelona. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha destacado la labor que realiza el Club Voleibol Amigos Cádiz, una de las entidades deportivas "de referencia" de la provincia, en el marco de una reunión con el vicepresidente del club, Raúl Cuenca Álvarez, quien a su vez le ha presentado la equipación para la temporada 2026/27.

Colombo ha celebrado que la playa de la Victoria de Cádiz haya sido designada como sede única de los Campeonatos de Andalucía de Vóley Playa (Cadeba) 2026, según ha recogido la Junta en una nota.

La playa gaditana acogerá durante el mes de julio las competiciones autonómicas de las categorías Infantil, Cadete, Sub-19 y Sub-21, tanto masculinas como femeninas, reuniendo a las mejores parejas andaluzas y convirtiendo a Cádiz en epicentro del vóley playa base de la comunidad andaluza.

Estos campeonatos están organizados por la Federación Andaluza de Voleibol, con la colaboración de la Delegación Gaditana de Voleibol y del Club Voleibol Amigos Cádiz.

La delegada ha subrayado que la celebración de estos campeonatos "reforzará el posicionamiento de Cádiz como destino de referencia para el turismo deportivo", consolidando el trabajo realizado durante los últimos años para convertir la Playa de la Victoria "en uno de los grandes escenarios nacionales del vóley playa", algo que en sus palabras, "se lo debemos al excelente trabajo del Club Amigos Cádiz".

Para Mercedes Colombo, es "de gran importancia" abogar por la colaboración institucional con el Club Voleibol Amigos Cádiz, subrayando la necesidad de "seguir impulsando iniciativas que generen oportunidades, fomenten valores y contribuyan al crecimiento de Cádiz a través del deporte".

Asimismo, ha refrendado la apuesta de la Junta de Andalucía por el deporte "en todas sus manifestaciones", asegurando que este es uno de los compromisos del Gobierno andaluz, a través de las distintas convocatorias de subvenciones que la Consejería de Cultura y Deporte tiene en marcha.

Al respecto, ha citado dos de ellas. La primera, ya resuelta, va dirigida a federaciones deportivas de Andalucía, destinadas al fomento de la gestión, tecnificación y rendimiento deportivo de las mismas. De ellas se han concedido más de siete millones de euros a nivel regional.

La segunda de estas líneas de subvención está en marcha y va dirigida a clubes deportivos y al fomento del deporte en edad escolar y personas con discapacidad. Estas ayudas son gestionadas por las delegaciones territoriales y tienen un importe global en Andalucía de 850.000 euros.

Por su parte, Raúl Cuenca ha explicado que estas nuevas camisetas del club que ha presentado a la Junta de Andalucía representan "un homenaje a la ciudad de Cádiz y a algunos de sus símbolos más representativos".

En el transcurso de la reunión también se ha abordado la situación actual del deporte en la provincia de Cádiz. En ese sentido, la delegada ha manifestado la importancia del papel que desempeña el deporte "como herramienta de educación, integración, inclusión social y promoción de hábitos de vida saludables", y ha puesto en valor el trabajo diario que realizan los clubs deportivos como Amigos Cádiz.

En este sentido, el vicepresidente de la entidad deportiva ha asegurado que el club "está viviendo un excelente momento, convertido en referencia tanto en voleibol como en vóley playa dentro y fuera de la provincia".

Raúl Cuenca ha agradecido el interés mostrado por Mercedes Colombo, destacando el respaldo que la Junta ofrece al deporte base y a los clubes que trabajan diariamente por el desarrollo deportivo y social de la provincia.

En este encuentro institucional también ha participado la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Cádiz, Tania Barcelona.