Junta destaca el trabajo en Cádiz de la Comisión para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad Intelectual

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, en una reunión con la Comisión para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad Intelectual - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha destacado el trabajo realizado por la comisión para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad Intelectual en un encuentro que ha mantenido para conocer el trabajo que está realizando este órgano pionero, creado como grupo de trabajo en la Delegación en Cádiz tras una jornada de sensibilización organizada conjuntamente en 2024 con Feproami, la Federación Provincial de Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual, Autismo y Parálisis Cerebral de Cádiz.

Durante el encuentro se han dado a conocer las principales actuaciones desarrolladas por la comisión, entre ellas, la guía de acogida y apoyos en formato QR para facilitar la incorporación de personas con discapacidad intelectual al empleo público, el canal de asesoramiento a través de un correo electrónico propio y diversas propuestas para mejorar la integración efectiva en la administración, ha informado la Junta en una nota.

La comisión ha trasladado igualmente distintas iniciativas orientadas a avanzar en la adecuación de los puestos de trabajo, el seguimiento de las incorporaciones, el acompañamiento de las personas trabajadoras, el apoyo a las unidades receptoras y la mejora de los mecanismos de coordinación.

En esta reunión también han participado el secretario general para la Administración Pública de la Junta, Arturo Domínguez, la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Cádiz, Ana Bertón, y Antonio Hernández Moreno, técnico de la administración autonómica.

La comisión reúne a representantes de distintas delegaciones de la Junta de Andalucía, del SAS, del SAE, de la propia SGAP y de entidades como Feproami y Asandull, con el objetivo de favorecer una inclusión laboral real y de calidad de las personas con discapacidad intelectual.

Se trata de una experiencia pionera en Andalucía por su carácter transversal y colaborativo entre la Administración y el tercer sector y ha comenzado a servir de referencia para otras provincias andaluzas, interesadas en conocer este modelo de trabajo y las iniciativas puestas en marcha.