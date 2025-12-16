La Junta destina 20,5 millones a válvulas y prótesis cardiológicas para los centros sanitarios de Cádiz

Archivo - Hospital Puerta del Mar de Cádiz - ROCÍO RUZ - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado el gasto para la contratación del suministro de válvulas biológicas percutáneas y otras prótesis cardiológicas destinadas a los centros sanitarios de la provincia de Cádiz por un importe total de 20,5 millones de euros.

Esta inversión permitirá asegurar el aprovisionamiento del material esencial para la atención de patologías cardiacas que precisan la utilización de estos dispositivos.

El contrato, tramitado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuenta con un plazo de ejecución inicial de 24 meses y se financiará con cargo a 2026 y 2027, distribuido en dos partidas idénticas de 10.251.495 euros cada una.

El contrato podría ampliarse hasta un máximo de 36 meses adicionales y su importe global podría alcanzar los 55.499.769 euros (IVA excluido), en caso de prórrogas y modificaciones previstas en el pliego.

Esta dotación garantiza la disponibilidad continuada de prótesis necesarias para abordar procedimientos de alta complejidad en los hospitales de la provincia gaditana.

Con esta inversión, la Junta de Andalucía ha defendido que "garantiza que los profesionales del SAS cuenten con los recursos necesarios para ofrecer una atención segura y de calidad a los pacientes con enfermedades cardiovasculares de la provincia de Cádiz".