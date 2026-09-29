La Junta destina 350.000 euros a trabajos de emergencia en vías pecuarias de Alcalá de los Gazules (Cádiz)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido, en una visita a una vía pecuaria de Alcalá de los Gazules, donde se están acometiendo obras de emergencias. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALCALÁ DE LOS GAZULES (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, está desarrollando trabajos de emergencia en vías pecuarias de la comarca de La Janda, en el marco del Plan Andalucía Actúa, en concreto, en Alcalá de los Gazules, donde se están ejecutando obras por valor de 350.000 euros.

Para comprobar estas tareas, el delegado territorial de esta consejería en Cádiz, Óscar Curtido, ha visitado la zona afectada en Alcalá, acompañado por el alcalde del municipio, Javier Pizarro, y representantes del equipo técnico encargado de estas labores, ha indicado la Junta en una nota.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha destacado "la apuesta" del Gobierno andaluz para actuar en vías pecuarias que resultaron dañadas por la sucesión de borrascas de principios de año y que requieren de actuaciones de emergencia.

En este ámbito, ha subrayado la inversión de 350.000 euros para arreglar estas infraestructuras "tan necesarias" para la comunicación rural en el término municipal de Alcalá de los Gazules.

Ambos representantes institucionales han remarcado la importancia de la colaboración entre administraciones para el desarrollo de estos trabajos de emergencia y para favorecer la accesibilidad de estas vías y la seguridad.

Las tareas técnicas de la intervención en la vereda Cabeza Redonda, en el término municipal alcalaíno, comprenden el acondicionamiento general del firme mediante escarificado superficial y reperfilado, con objeto de recuperar una superficie regular y restituir el bombeo transversal, favoreciendo la adecuada evacuación de las aguas de escorrentía hacia las cunetas laterales.

Posteriormente, se procederá a la compactación del material existente y, en aquellos sectores donde se haya producido una pérdida significativa de la capa de rodadura, se realizará un aporte puntual de zahorra artificial, debidamente extendida y compactada, para recuperar unas condiciones adecuadas del firme.

Asimismo, se llevará a cabo la limpieza y el reperfilado de las cunetas longitudinales, eliminando los materiales acumulados y recuperando su capacidad hidráulica, así como la regularización puntual de los márgenes de la vía en aquellos sectores afectados por procesos erosivos.

Se ha actuado en seis kilómetros de vía pecuaria, mejorando el acceso a numerosas explotaciones colindantes a esta zona.

En el municipio alcalaíno se ha actuado en la vía pecuaria Marchantiega, donde está previsto que se hormigone el descansadero de vereda de Maina y también se prevé actuar en un tramo de la Cañada Real del Judío y Cordel de Gibraltar.