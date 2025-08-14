La Junta destina 85.300 euros a Grazalema (Cádiz) para reparar daños patrimoniales causados por las lluvias torrenciales

GRAZALEMA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía ha concedido al municipio gaditano de Grazalema una ayuda de 85.305 euros para reparar los daños sufridos en el conjunto histórico artístico debido a lluvias torrenciales.

En una nota, la Junta ha detallado que las subvenciones Feclima ofrecen cuantías a municipios como El Bosque que se vieron afectados por catástrofes naturales ocurridas entre el 12 de junio de 2023 y el 9 de junio de 2024.

Además, estas ayudas están enmarcadas en el Plan de Cooperación Municipal de la Junta con los ayuntamientos andaluces.

A este respecto, la delegada territorial de esta Consejería en Cádiz, Ana Bertón, ha incidido en "la proximidad" de las administraciones con la ciudadanía y ha puesto en valor "el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con el municipalismo".

En ese sentido, ha recordado que en los presupuestos andaluces de este año, el Plan de Cooperación Municipal alcanza la cifra de los 2.375 millones en Andalucía, "más del doble de lo que se dedicaba en 2018".

Los ayuntamientos pueden solicitar hasta 100.000 euros para reparar infraestructuras públicas y restablecer servicios municipales como el abastecimiento de agua, el alumbrado público, las estaciones depuradoras, instalaciones deportivas, educativas o culturales que sufran daños por fenómenos naturales extremos, los cuales son "desgraciadamente cada vez más habituales", ha lamentado la delegada territorial.

Asimismo, Bertón ha valorado el aprovechamiento de estas ayudas por parte de las entidades locales y la capacidad de los ayuntamientos para gestionar estos recursos "con agilidad y eficiencia", lo que en su opinión "demuestra que la colaboración entre la Junta y los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, siempre es útil para la ciudadanía".

La actuación en la localidad de Grazalema en la Sierra de Cádiz es uno de los proyectos correspondientes a los municipios beneficiados el año pasado en Andalucía en el marco de estas subvenciones.

El plazo para solicitar estas ayudas en 2025 se cerró el pasado 29 de junio y actualmente la Secretaría General de Administración Local de la Consejería está analizando los proyectos y la documentación presentada por los ayuntamientos que sufrieron de nuevo temporales, inundaciones, tormentas u otros fenómenos climáticos entre el 10 de junio de 2024 y el 22 de junio de este año.

La delegada territorial de Administración Local ha recordado que, además de las subvenciones de la línea Feclima, el año pasado la Junta activó dos veces el Decreto de DANA para atender daños de mayor cuantía mediante la declaración de municipios afectados por parte de la Consejería de la Presidencia y la gestión de fondos para éstos por parte de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.