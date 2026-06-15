La Junta destina más de 900.000 euros a la reparación de caminos rurales de Paterna (Cádiz) dañados durante borrascas

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la provincia de Cádiz, Francisco Moreno, en una visita el camino de Gigonza, una de las vías dañadas por borrascas en las que se está actuando en Paterna de Rivera. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PATERNA DE RIVERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la provincia de Cádiz, Francisco Moreno, ha visitado el camino de Gigonza, una de las vías dañadas por las borrascas del pasado invierno en las que se está actuando en Paterna de Rivera a través de una inversión global de 900.000 euros.

Estos trabajos se enmarcan en el Plan Andalucía Actúa, que en lo que atañe a esta Consejería incluye reparaciones en caminos rurales e infraestructuras de riego dañadas por el tren de borrascas, ha indicado la Junta en una nota.

Al arreglo de varios caminos rurales en el término municipal paternero se destina un presupuesto de más de 900.000 euros, incluyendo las tareas que se están desarrollando en el camino de Gigonza y actuaciones en los carriles de Cortegana, del Bastío y del Pino, deteriorados por el paso de las borrascas encadenadas.

Francisco Moreno ha destacado el avance en las actuaciones de emergencia que se están acometiendo en este término municipal y en la provincia de Cádiz para poder reparar "los graves daños" que ocasionaron las borrascas en los caminos rurales.

Con estos trabajos, ha detallado el delegado territorial, "apostamos por la recuperación del buen estado de estas infraestructuras y de la accesibilidad", además de señalar la "relevancia" de estos caminos para el sector agroganadero y para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales.

Por otra parte, ha incidido en que la colaboración con los ayuntamientos está siendo "necesaria" para la planificación y el desarrollo de estos trabajos.

Las actuaciones que se están ejecutando, impulsadas por esta Consejería en distintas localidades de la provincia, van dirigidas a solventar las afecciones en la red de caminos rurales, como la pérdida de firmes o el colapso de cunetas, además de obras de drenaje, entre otras.

Estas labores de emergencia facilitan el tránsito por estas vías permitiendo recuperar el acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas, para la realización de labores esenciales y para el desarrollo habitual de la actividad agraria. A esto se añade la recuperación de infraestructuras hidráulicas colectivas de riego afectadas por el tren de borrascas.