Junta destinará 157.000 euros a subvencionar entidades de Economía Social de la provincia de Cádiz

Archivo - Fachada de la Delegación de la Junta en Cádiz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo refuerza su apoyo al sector de la Economía Social de Andalucía con la publicación de una convocatoria de subvenciones que en la provincia de Cádiz cuenta con un presupuesto de 157.025 euros y que tiene como objetivo fomentar el empleo, la promoción, el emprendimiento y la competitividad de este sector.

En una nota, la Junta ha informado de que la convocatoria mantiene el régimen de concurrencia competitiva y las cuantías de las subvenciones pueden alcanzar hasta 10.000 euros. Las incorporaciones subvencionables serán aquellas que tengan lugar entre el 30 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2026, día límite para presentar solicitudes.

Esta convocatoria, la primera de las dos que han sido publicadas en el BOJA, está dotada con tres millones de euros para toda la comunidad. Se trata de una línea que contempla dos medidas, una para apoyar la incorporación como personas socias trabajadoras o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales de cualquier persona desempleada; y otra para promover la contratación laboral de trabajadores para el desempeño de funciones gerenciales o directivas, o de funciones relacionadas con las distintas áreas de actividad en cooperativas y sociedades laborales, todo ello con el fin de favorecer la profesionalización de las mismas como factor clave para mantener y mejorar su posición competitiva en el mercado.

Pueden solicitarlas todas aquellas cooperativas y sociedades laborales inscritas en Andalucía en sus respectivos registros. Con respecto al pago de la subvención, se materializará mediante un pago único, previa comprobación de la documentación acreditativa.

El delegado territorial de Empleo en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha señalado que con estas líneas de ayudas se traslada el "firme compromiso" con un modelo empresarial "en crecimiento y con un alto grado de implantación", en especial en los entornos rurales, donde además de ser una fuente de empleo, "asienta población al territorio y contribuye a combatir la despoblación".

Para Daniel Sánchez, el apoyo al sector se concreta en el Plan Estratégico para el Impulso y la Modernización de la Economía Social en Andalucía 2023-2026 (Pimesa).

La segunda de las convocatorias publicada en el BOJA engloba tres líneas de subvenciones que no tienen un desglose provincial y que, en total, movilizarán en Andalucía 2,14 millones de euros durante los ejercicios 2026 y 2027.

En concreto, la línea dos tiene por objeto la difusión y promoción de la Economía Social, y respalda iniciativas que promuevan y den visibilidad a las formas empresariales propias del sector. El objetivo es acercar su modelo productivo tanto a la ciudadanía como a los emprendedores, destacando los valores y principios que lo sustentan.

La línea tres para el fomento del emprendimiento social está destinada a generar empleo a través de proyectos especializados en servicios de asesoramiento. Estas acciones irán dirigidas, principalmente, a la creación de nuevas empresas de Economía Social, a la conversión de entidades con actividad económica a este modelo empresarial y al estudio de su viabilidad financiera, así como a garantizar el relevo generacional de los negocios o la recuperación de proyectos que atraviesen un momento de retroceso en su actividad económica.

Finalmente, la línea cuatro fomentará actuaciones que mejoren de forma significativa la competitividad y sostenibilidad de las cooperativas y sociedades laborales de Andalucía, así como otras que faciliten la exploración de nuevas oportunidades de negocio para estas entidades.

En estos casos, se subvencionarán las actuaciones llevadas a cabo en el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2026 hasta el 15 de octubre de 2027, mientras que el plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 15 de abril de 2026 y finalizará el 28 de abril de 2026.

En cuanto al pago de la subvención concedida, se materializará mediante la emisión de dos órdenes de pago a cada una de las entidades beneficiarias, o una si el importe de la subvención concedida es igual o inferior a 6.000 euros.