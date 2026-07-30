La Junta destinará casi 2,4 millones de euros a renaturalizar el río Palmones en Los Barrios (Cádiz)

Río Palmones en Los Barrios. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha sido informado de la firma del contrato relativo a la obra de renaturalización del río Palmones en las proximidades del núcleo urbano de Los Barrios, en la provincia de Cádiz. Esta actuación, que tiene asociada una inversión de casi 2,4 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de 12 meses, busca mejorar la resiliencia del municipio gaditano ante situaciones de avenidas de agua ordinarias y extraordinarias implementando soluciones basadas en la naturaleza.

Según ha explicado la Junta en una nota, la iniciativa persigue también mejorar la organización del uso público del ecosistema ribereño para facilitar que los ciudadanos se acerquen, conozcan y respeten este medio.

Así, entre otras actuaciones previstas se encuentran la construcción de un sendero fluvial de 2,6 kilómetros de longitud en la margen izquierda y de una pasarela ciclopeatonal que conecte los senderos de ambos lados del río Palmones.

Además, se realizará una eliminación selectiva de pies de eucaliptos, se recuperarán formaciones vegetales autóctonas de ribera, se limpiará la zona de desagüe de la margen izquierda y se mejorará el muelle de piragüismo ubicado en este mismo lado del río.