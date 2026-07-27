La Junta ejecuta la mejora del sendero Punta del Boquerón en el parque Bahía de Cádiz con una inversión de 200.000 euros

Óscar Curtido en las obras de mejora del sendero Punta del Boquerón. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, ha visitado el sendero de Punta del Boquerón, en el Parque Natural Bahía de Cádiz, donde ya se desarrollan las obras de emergencia destinadas a reparar los daños ocasionados por el tren de borrascas registrado durante los meses de enero y febrero, con un presupuesto cercano a 200.000 euros, financiado por la Junta dentro del Plan Andalucía Actúa.

Según ha indicado la Junta en una nota, durante la visita Óscar Curtido ha destacado que "se está actuando para devolver este sendero a las mejores condiciones de seguridad y uso, garantizando al mismo tiempo la conservación de un enclave de extraordinario valor ambiental".

En este sentido, ha subrayado que la Junta de Andalucía "está respondiendo con hechos, destinando recursos propios para recuperar un espacio muy querido y utilizado por miles de personas cada año".

El sendero, con una longitud de 2.569 metros, discurre paralelo a la playa de Camposoto y a las marismas del Caño de Sancti Petri hasta llegar a la Punta del Boquerón, declarada Monumento Natural de Andalucía. Los temporales provocaron importantes daños en distintos tramos de pasarelas y tarimas, dificultando el tránsito seguro de los usuarios y haciendo necesaria una actuación integral de reparación.

NUEVO TRAZADO ALTERNATIVO

Tras el análisis técnico de las distintas alternativas planteadas y teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por el Ayuntamiento de San Fernando, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha decidido ejecutar un nuevo trazado alternativo en el primer tramo del sendero.

En este sentido, ha explicado que esta solución permitirá minimizar la afección sobre el sistema dunar, reducir el riesgo de que futuros temporales afecten a la infraestructura y mejorar la integración ambiental del recorrido, garantizando al mismo tiempo un acceso más seguro para los usuarios.

Para ello se construirá un puente elevado de tres metros de altura y hasta 51 metros de longitud, que permitirá salvar el caño existente desde la zona del aparcamiento y evitar la ocupación de la duna, reforzando así la protección de este espacio natural especialmente sensible.

En el resto del sendero, los trabajos consistirán en la retirada de arena acumulada, la reparación de las pasarelas existentes y la instalación de una malla de protección entre el itinerario y el sistema dunar para preservar la vegetación y las áreas de reproducción del chorlitejo patinegro, según ha explicado.

Asimismo, ha señalado que las obras se ejecutan con las correspondientes medidas de seguridad y señalización para garantizar tanto el correcto desarrollo de los trabajos como la protección de los usuarios y del entorno natural. Desde la Delegación Territorial se ha recordado la importancia de respetar en todo momento la señalización provisional mientras se desarrollan las actuaciones.