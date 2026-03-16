La Junta eleva a 14,2 millones las actuaciones de emergencia para recuperar vías pecuarias y equipamientos de Cádiz

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, junto al delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido, y la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, en una visita este lunes a la cañada del Carrillo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, está realizando una serie de actuaciones de emergencia en vías pecuarias, caminos forestales y equipamientos de uso público en la provincia de Cádiz para arreglar estas infraestructuras tras el tren de borrascas, por un presupuesto de 14,2 millones de euros, tras incrementarse la cifra inicial prevista en la provincia de 13,5 millones.

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, junto al delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido, y la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha visitado este lunes la cañada del Carrillo, en el término municipal jerezano, donde se están desarrollando trabajos de emergencia para reparar los daños ocasionados por las últimas borrascas encadenadas.

En una nota, la Junta ha apuntado que en Jerez se han detectado incidencias en varias cañadas del término municipal como la del Carrillo, en la que ya han comenzado estas tareas, y que son objeto de estas actuaciones.

La delegada y la alcaldesa de Jerez han valorado "el compromiso" del Plan Andalucía Actúa para hacer frente a la recuperación y volver a la normalidad "lo antes posible" tras la emergencia meteorológica, resaltando también la colaboración institucional para detectar las incidencias y acometer estas actuaciones de emergencia.

Colombo ha subrayado que se está trabajando ya a través del Plan Andalucía Actúa, que ha puesto en marcha el Gobierno de Juanma Moreno después del tren de borrascas, para recuperar infraestructuras "lo más rápidamente posible y que se vuelva a la normalidad en el territorio", incidiendo en que "es una recuperación prioritaria para nuestra provincia".

Además de destacar la respuesta aportada ante esta situación para atender a la población, Colombo ha recordado que el Plan Andalucía Actúa moviliza más de 1.780 millones de euros en la comunidad en distintas materias "desde un trabajo transversal", actuando de manera simultánea en los distintos escenarios y con todas las consejerías y delegaciones territoriales implicadas para restituir los daños provocados por los temporales.

En este ámbito se incluye la reparación de vías pecuarias, caminos forestales y equipamientos de uso público por parte de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, espacios que son "muy necesarios" para la movilidad rural, para la actividad agroganadera, el turismo de naturaleza y también para la gestión del territorio en la provincia de Cádiz.

Por su parte, la alcaldesa de Jerez ha dado las gracias a la Junta de Andalucía, a la Diputación y al equipo municipal por el trabajo conjunto que se ha realizado desde que finalizaron las inundaciones hace aproximadamente un mes. "Se ha trabajado de la mano para trasladar todos los expedientes de los daños que se han producido por las inundaciones en las vías pecuarias y ya se está actuando. Cuando vamos de la mano, las soluciones llegan antes y son más eficientes", ha afirmado.

María José García-Pelayo ha explicado que desde la Delegación de Medio Rural del Ayuntamiento se ha hecho un estudio, junto con la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para analizar en qué situación se encuentran las vías pecuarias de Jerez.

Así, ha recordado "el valor y la utilidad" de esta red que constituye "una importante vía de articulación, de comunicación en nuestra zona rural, fundamental para acceder a las distintas viviendas, y equipamientos públicos como pueden ser los centros educativos". Por este motivo, ha abundado, "era una preocupación de este gobierno actuar con la mayor rapidez posible para que estas vías se encuentren en buen estado".

Las actuaciones de emergencia de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente se han organizado en varios lotes de obra que permitirán intervenir en distintas comarcas, desde una estructura de contratación que permitirá atender de manera simultánea distintos puntos de la provincia, acelerando la restitución de caminos y vías. Aún permanece abierto el listado de incidencias que serán atendidas para intentar recuperar la normalidad lo antes posible.

Entre los trabajos en curso y que se van a desarrollar dentro de estas actuaciones de emergencia en la provincia desde esta Consejería figuran tareas de refuerzo de firme y de infraestructuras dañadas y la restitución de caminos para devolver la seguridad y la accesibilidad a las zonas afectadas.