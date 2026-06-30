La Junta enlaza municipios de interior con playas de Cádiz a través de cuatro rutas en autobús

Autobús del Transporte al Litoral. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz contará, un año más, con los servicios del Programa estival de Transporte al Litoral, según ha indicado la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que enlaza en autobús interurbano los municipios del interior con las playas de la provincia gaditana, en los meses de julio y agosto.

Según ha explicado la Junta en una nota, la edición de este año del Programa estival cuenta con cuatro rutas de autobús, que facilitarán el transporte público de los habitantes de varias localidades, con una novedad en una de las conexiones, de tal manera que Medina Sidonia y Benalup estarán enlazadas este verano con el litoral de Barbate, a través de este servicio.

Así, para este año el programa estará operativo a partir del 2 de julio, con dos salidas semanales ese mes y en agosto, con una ruta que conduce a la playa de la Victoria en Cádiz, procedente de Alcalá de los Gazules y Paterna de Rivera, y otra que conecta Medina Sidonia --con paso por San José de Malcocinado y Los Badalejos-- y Benalup con la playa del Carmen de Barbate. Los servicios en estas dos rutas están disponibles los viernes y sábados de julio y agosto.

Las dos rutas restantes comunican la Sierra de Cádiz con el litoral de la Costa Noroeste este verano. Por una parte, Prado del Rey, El Bosque y Algar se conectan en autobús con la playa de Costa Ballena, a través de una ruta que está operativa los jueves y sábados de julio y los viernes y domingos de agosto. Por otro lado, la cuarta ruta, que enlaza Villamartín, Coto de Bornos y Bornos con la playa de Costa Ballena, está disponible los viernes y domingos de julio y los jueves y sábados de agosto.

La delegada territorial, Carmen Sánchez, ha confirmado la consolidación de este programa estival y ha animado un año más a la ciudadanía a usar los servicios de estas rutas para acceder al litoral desde municipios del interior de la provincia gaditana. Asimismo, ha destacado la colaboración de los ayuntamientos de estas localidades para facilitar el desarrollo de esta iniciativa.

Por otro lado, ha indicado que "los servicios de este programa acercan las comarcas del interior a las playas de manera cómoda y asequible y se desarrollan por sexto año consecutivo en la provincia". El pasado año hicieron uso de esta iniciativa un total de 2.931 viajeros, ha apuntado.

Asimismo, Carmen Sánchez ha señalado que este programa permite viajar en autobús interurbano a determinadas poblaciones que no cuentan con una conexión adecuada en transporte público regular con el litoral gaditano durante el periodo estival. "Se trata de un modo de disfrutar del entorno de playa, fomentando el transporte público y reduciendo la dependencia del vehículo privado", ha añadido.

El objetivo del programa es garantizar la conexión en transporte público para disfrutar del entorno litoral de una forma cómoda y asequible, más allá de la oferta y refuerzo que ya ofrecen los Consorcios del Transporte Metropolitanos.