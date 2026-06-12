La Junta entrega los certificados profesionales a los 15 alumnos del programa de Empleo y Formación en Barbate (Cádiz)

Participantes del programa de Empleo y Formación 'GestBarbate' con sus certificados tras finalizar el curso. - JUNTA DE ANDALUCÍA

BARBATE (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha clausurado el programa de Empleo y Formación 'GestBarbate', que comenzó el pasado 16 de junio de 2025 con la participación de 15 jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo en el municipio gaditano de Barbate.

En este acto han estado también la gerente del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT), Nausika Botamino, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, y la concejal delegada de Empleo, Ana Isabel Moreno, ha detallado la Junta en una nota.

La clausura ha tenido lugar en la Lonja Vieja de Barbate, donde el alumnado ha recibido de manos de los representantes institucionales sus correspondientes certificados profesionales.

Tras un período de 12 meses y 1.920 horas de formación, los alumnos han alternado una formación teórica de 800 horas con una práctica laboral remunerada de 1.120 horas. De esta forma, han completado la especialidad formativa de Actividades de Gestión Administrativa, que les otorga un certificado profesional de nivel 2.

Entre otros, esta formación les ha proporcionado conocimientos generales sobre las gestiones administrativas del proceso comercial, las de tesorería, efectuar actividades de apoyo administrativo de recursos humanos, realizar registros contables, introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia, gestionar el archivo en soporte convencional e informático y manejar las aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.

Con el certificado profesional que han obtenido, el alumnado puede desarrollar su actividad tanto en el ámbito privado como en el público, en las áreas de administración, recursos humanos o contabilidad, o en asesorías laborales, gestorías o consultoras.

Para Daniel Sánchez, este programa proporciona a cada uno de ellos "una mejor disposición" a la hora de encontrar un empleo, al obtener un título que los capacita para el trabajo y experiencia laboral acumulada durante este mismo proceso.

Con estos programas, "la Consejería de Empleo apuesta por un modelo de formación eficaz, que ayuda a mantener a la población en su territorio y demuestra, con las distintas administraciones implicadas, el objetivo común de bajar al máximo las tasas de paro de nuestra provincia", en palabras del delegado territorial de Empleo.

Asimismo ha agradecido a las autoridades locales su implicación en estos programas, destacando la colaboración como "algo fundamental" para adaptar las iniciativas a las necesidades específicas de las distintas localidades y garantizar así "un mayor y más eficiente alcance de las mismas".

Por su parte, Nausika Botamino ha valorado el compromiso del alumnado durante todo el proceso formativo, que "les hará mejorar sus competencias para acceder al mercado de trabajo".

El alcalde de Barbate, Miguel Francisco Molina, también se ha sumado a este agradecimiento y ha puesto en valor "el fin de una etapa importante en la que todo lo que habéis aprendido se va a traducir pronto en oportunidades laborales".

También ha añadido que el Ayuntamiento "apuesta y va a seguir apostando por este tipo de programas durante los próximos años para ayudar a otros 15 desempleados de Barbate a construir su futuro profesional".