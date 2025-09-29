La Junta estudiará la mejora del camino de acceso al sendero del río Majaceite en El Bosque (Cádiz)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Óscar Curtido, en una visita al sendero del río Majaceite en El Bosque. - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL BOSQUE (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Óscar Curtido, ha visitado el camino de pescadores, que da acceso al inicio del sendero del río Majaceite, en El Bosque, junto al alcalde de esa localidad, Rubén Corrales, a quien le ha transmitido que se va a estudiar la mejora de este acceso.

En este encuentro, los representantes institucionales han comprobado el estado de esta vía pecuaria, con presencia del equipo técnico, como ha indicado la Junta de Andalucía en una nota.

Durante la visita, el edil ha trasladado al delegado territorial de esta Consejería la necesidad de mejora de esta infraestructura, mientras que Óscar Curtido le ha agradecido que insista en mostrar su solicitud de adecuación de la vía.

"Hemos podido ver sobre el terreno, en esta visita, el deterioro que está sufriendo este camino por el paso de los años y de los vehículos", ha apuntado el delegado territorial, quien además ha recordado la visita que hizo la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, a este término municipal y su "compromiso" con esta localidad.

En este ámbito, ha insistido en que desde la Consejería "se va a estudiar la posibilidad de incluir esta adecuación dentro de las previsiones de próximos trabajos que se vayan a acometer en la provincia", siendo "una de las prioridades que se tendrán en cuenta a la hora de programarlos".

Durante este encuentro, los representantes institucionales han destacado la relevancia de estas infraestructuras verdes en la zona, además de plantear el estudio de próximos trabajos y recordar las últimas tareas desarrolladas.

De este modo, la Junta de Andalucía ha ejecutado actuaciones en este término municipal por importe total de 63.242 euros, al sumar los trabajos que se han realizado en el cordel de Zahara y en la vereda de Ubrique.

En esta visita a El Bosque, Curtido ha puesto de relieve "el compromiso" del Gobierno andaluz, desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, con la adecuación y restauración de las vías pecuarias de la sierra de Cádiz, y ha insistido en la importancia de adecuar las vías pecuarias para que haya una mejor accesibilidad a estas infraestructuras verdes, "tan destacadas en el desarrollo de las zonas rurales y que contribuyen a la vertebración del territorio".

Por su parte, el alcalde de El Bosque ha agradecido la apuesta de la Junta de Andalucía por este municipio de la sierra y, en concreto, desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, tanto en lo que respecta a la restauración de las vías pecuarias como en otras cuestiones dentro del ámbito competencial de esta Delegación Territorial.

Tanto el delegado como el alcalde han remarcado "la relevancia de la cooperación institucional" para el avance de los municipios y la vertebración de las zonas rurales, que supone "una mejor calidad de vida para los vecinos y las vecinas de la sierra gaditana".