La Junta finaliza las obras de emergencia de 101 caminos rurales afectados por las borrascas en la provincia de Cádiz

Mercedes Colombo y Fran Moreno presentando la reparación de los caminos rurales tras las borrascas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la delegación territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha finalizado las obras de emergencia de la reparación de los Caminos Rurales que resultaron dañados por la sucesión de borrascas entre finales de 2025 y febrero de este año 2026, según ha informado la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, que ha señalado que se han reparado 101 caminos rurales de 25 municipios de la provincia, con una inversión total de cerca de ocho millones de euros. Igualmente, ha añadido que 47 kilómetros de viales han recuperado su tránsito y su uso seguro.

Según ha indicado la Junta en una nota, Mercedes Colombo, acompañada del delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Moreno, ha subrayado que la Junta de Andalucía "actuó desde el primer momento para que esos caminos rurales tan necesarios recuperaran la normalidad". Además, ha recordado que también se está actuando en las carreteras por valor de 107 millones de euros, a través de Fomento, así como desde Medio Ambiente para recuperar vías pecuarias y otras infraestructuras por casi 15 millones de euros.

En el caso de los Caminos Rurales la actuación finalizada ha permitido que se hayan reparado espacios en prácticamente todas las comarcas, ya que se ha actuado en un camino en Benalup, tres en Conil, cuatro en Medina Sidonia, cuatro en Paterna de Rivera, cinco en San José del Valle, 15 en Jerez, cuatro en Alcalá del Valle, siete en Arcos, dos en Espera, tres en Bornos, siete en Algodonales, uno en Puerto Serrano, siete en El Gastor, tres 3 en Torre Alháquime, uno en Ubrique, cuatro en Olvera, dos en Prado del Rey, dos en Villamartín, siete en Setenil, dos en Algeciras, cuatro 4 en San Martín del Tesorillo, uno en Barbate, uno en Tarifa, cuatro en Jimena y siete en Vejer.

Colombo ha destacado "la colaboración y coordinación entre las administraciones implicadas en estas actuaciones, la Diputación Provincial y los distintos ayuntamientos", que considerado "fundamental para poder identificar las necesidades, priorizar las actuaciones y ejecutarlas con rapidez, porque el trabajo realizado desde la delegación territorial de Agricultura se ha llevado a cabo con agilidad y rapidez". "Desde la declaración de emergencia, en menos de un mes se pusieron en marcha las órdenes de encargo y en mayo se comenzaron todas las actuaciones", ha recordado.

"Hablamos ya de caminos reparados, pero sobre todo hablamos de actividad económica recuperada, de explotaciones agrícolas y ganaderas que vuelven a tener acceso y de agricultores y ganaderos que recuperan una infraestructura imprescindible para poder trabajar, porque desde la Junta mostramos una vez más nuestro compromiso con el medio rural, con nuestros agricultores y ganaderos", ha concluido.