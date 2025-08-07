La Junta firma la devolución de un antiguo colegio al Ayuntamiento de La Línea (Cádiz) al finalizar su uso

La delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Cádiz, Inmaculada Olivero y el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, firman la devolución de un inmueble. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Cádiz, Inmaculada Olivero y el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, han firmado el documento por el que se revierte a titularidad municipal de parte del inmueble del antiguo colegio Federico García Lorca, en la barriada de los Junquillos, al finalizar la actividad para la que fue cedido su uso.

Dicho inmueble fue cedido gratuitamente por el ayuntamiento linense a la Consejería de Asuntos Sociales de la administración andaluza, a través de la Dirección General de Reforma Juvenil, para la instalación de un Centro de Día de Menores, ha indicado la Junta en una nota.

La cesión fue aceptada por el Consejo de Gobierno en 2006 y su condición era que se dedicara al uso para el que estaba cedida. Al no cumplirse esa condición, se ha procedido la devolución por parte de la Junta al Ayuntamiento, que es el titular de pleno dominio de este inmueble.

La firma ha tenido lugar en la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz. Allí, Inmaculada Olivero ha destacado que la Junta "está trabajando" para ordenar el patrimonio de Andalucía y atender a los municipios para que esos inmuebles "se conviertan en servicio público y los ayuntamientos puedan realizar actuaciones en los mismos".

La delegada ha subrayado que esta cesión "es un claro ejemplo de esa apuesta del Gobierno andaluz".

