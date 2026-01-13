La Junta identifica en Cádiz 29 proyectos en riesgo con la propuesta de inversiones en la red eléctrica del Gobierno

Jorge Paradela en Algeciras en la jornada organizada por la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha detallado este martes que su departamento ha identificado en la provincia de Cádiz un total de 29 proyectos que demandan una potencia de 4,5 gigavatios (GW) y que "no son viables con la propuesta actual del Gobierno de España de inversiones en red de transporte eléctrico".

Según ha indicado, de esos 29 proyectos siete se localizan en Campo de Gibraltar y, en concreto, cuatro de ellos se corresponden con proyectos de hidrógeno verde, con un desarrollo industrial y dos con generación renovable.

En la inauguración de las jornadas sobre el rol de los gases verdes, principalmente el hidrógeno, en la descarbonización y competitividad organizadas por la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI), el consejero ha explicado, según ha indicado la Junta en una nota, que su departamento ha realizado una consulta a empresas, industrias y promotores antes de presentar las alegaciones a la propuesta de planificación eléctrica publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y ha identificado 119 proyectos en riesgo en Andalucía.

"Tras esta consulta, desde la Junta de Andalucía hemos solicitado en las alegaciones 22 actuaciones en infraestructuras eléctricas prioritarias para la provincia de Cádiz que suponen una inversión de 67 millones de euros", ha destacado el consejero, que ha puesto el foco en que la propuesta del Ministerio es "claramente insuficiente" para el conjunto de Andalucía y, en gran medida, para la provincia de Cádiz, "donde solo se ha atendido una actuación de las solicitadas por el Gobierno andaluz con una inversión de un millón de euros".

En este sentido, ha incidido en que "el resto de la inversión planteada por el Ministerio responde a actuaciones de refuerzo del conjunto del sistema, pero no atienden las necesidades específicas de la provincia".

Según ha indicado, la Junta de Andalucía ha reclamado la inclusión de seis actuaciones de refuerzo de ejes estructurales, con una inversión de 53 millones, así como 16 nuevas posiciones en subestaciones, que representan 14 millones de inversión. En este sentido, ha añadido que destacan por su especial impacto en el Campo de Gibraltar las solicitudes de ampliación de las subestaciones Algeciras 220 kV, Facinas 220 kV, Los Barrios 220 kV, Pinar del Rey 220 kV y 400 kV, además de Cañuelo 220 kV para apoyo a distribución.

Jorge Paradela ha recordado que el pasado lunes su Consejería elevó al Consejo de Gobierno el documento de alegaciones presentadas a la propuesta de planificación de inversiones de la red de transporte eléctrico 2025-2030 para Andalucía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al no ofrecer respuesta a las necesidades energéticas, industriales y socioeconómicas de la región.

Andalucía ha reclamado al Gobierno central que incluya un total de 102 actuaciones que suman 365 millones de inversión adicional a las nuevas actuaciones de la planificación del Ministerio, que solo representan 458 millones, situando en 823 millones las nuevas infraestructuras eléctricas solicitadas por el Gobierno andaluz para no limitar ni frenar el desarrollo y el crecimiento de la región en los próximos años.

La propuesta de inversión en redes de transporte es "claramente insuficiente para Andalucía, ya que apenas se atiende el 23% de las actuaciones solicitadas por la Junta, destinando a la comunidad solo el 11,8% de la inversión total para España, muy por debajo de lo que le correspondería a la comunidad" siguiendo criterios objetivos de población, superficie o consumo eléctrico, ha incidido.

Asimismo, el consejero ha afeado al Ejecutivo central el retraso en la trasposición de la directiva europea RED 3, normativa de energías renovables de la UE, que establece un objetivo vinculante en el consumo final de energía para 2030, impulsando vectores como el hidrógeno renovable.

"Resulta de una incongruencia importante que, mientras que se despliegan incentivos europeos con plazos de ejecución sumamente exigentes, el Gobierno de España no actúe con la diligencia debida en la definición del marco regulatorio; trasponer RED 3 es esencial para que la demanda de hidrógeno emerja y para que los mercados de hidrógeno adquieran forma".

Paradela se ha referido también a la no inclusión como proyecto de interés común (PCI) del tramo de Algeciras dentro del Corredor de Hidrógeno del Suroeste, que "lastra la conectividad de esta comarca con el resto de Europa".