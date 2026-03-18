La Junta impulsa actuaciones de emergencia en Rota (Cádiz) para reparar vías pecuarias

El delegado de Medio Ambiente, Óscar Curtido, en una de las vías pecuarias de Rota. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ROTA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, ha visitado en Rota distintas vías pecuarias afectadas por el tren de borrascas registrado durante los meses de enero y febrero, acompañado por el concejal del Ayuntamiento de la localidad, Jesús López, y técnicos de la Delegación Territorial de esta Consejería.

Según ha indicado la Junta en una nota, los participantes de esta visita han podido comprobar sobre el terreno los daños ocasionados por los temporales, que han afectado a la funcionalidad de estas infraestructuras, fundamentales para la movilidad en el medio rural, la actividad agroganadera y el uso público.

Estas actuaciones se enmarcan en el conjunto de intervenciones de emergencia que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente está desarrollando en la provincia de Cádiz para hacer frente a los efectos de las borrascas en vías pecuarias, caminos forestales y equipamientos de uso público.

En este sentido, la Junta ha recordado que va a destinar un total de 14,2 millones de euros a estas actuaciones de emergencia en la provincia con el objetivo de reparar los daños, recuperar la seguridad y restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

Óscar Curtido ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones "para dar una respuesta eficaz ante este tipo de situaciones", subrayando el papel de los ayuntamientos en la detección y traslado de incidencias, así como el trabajo de los técnicos y agentes de Medio Ambiente en la evaluación de los daños.

Asimismo, el delegado ha señalado que estas intervenciones permiten actuar de manera prioritaria en los puntos más afectados, garantizando la accesibilidad y la funcionalidad de estas infraestructuras en el conjunto del territorio.