La Junta impulsa en Alcalá del Valle (Cádiz) dos programas de Empleo y Formación que beneficiarán a 30 desempleados

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez Román, junto al alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, en la bienvenida a participantes de progamas de Empleo y Formación. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALCALÁ DEL VALLE (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez Román, junto al alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, y la segunda teniente de alcalde y delegada del Área de Empleo, Francisca Dorado, han dado la bienvenida este viernes a los 30 participantes de dos nuevos programas de Empleo y Formación promovidos por el Ayuntamiento de Alcalá del Valle y subvencionados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Ambos proyectos suman una inversión de 694.007,33 euros y permitirán que un total de 30 personas combinen durante doce meses formación teórica y experiencia profesional mediante contratos de formación en alternancia con el empleo, mejorando así su cualificación y sus oportunidades de inserción laboral, según ha indicado la Junta en una nota.

El primero de los proyectos, dotado con 355.420,13 euros, está dirigido a 15 participantes y contempla la impartición del certificado profesional de nivel 1 'Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica', de 320 horas de duración, complementado con la formación de 'Operario/a de aire acondicionado y calefacción', de 390 horas. En conjunto, el itinerario suma 710 horas de formación.

El segundo programa cuenta con una subvención de 338.587,20 euros y permitirá a otros 15 participantes obtener el certificado profesional de nivel 2 'Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión', con un total de 840 horas formativas.

La formación teórica de ambos proyectos se desarrollará en el Centro de Formación Clara Campoamor, mientras que la actividad profesional tendrá lugar en las dependencias del propio Ayuntamiento.

Durante el acto de bienvenida, Daniel Sánchez ha destacado que, a través de estos programas, la Junta de Andalucía reitera su "compromiso" con la mejora de la empleabilidad y el desarrollo profesional de los andaluces.

Asimismo, ha felicitado a los participantes por haber accedido a estos programas y les ha animado a "aprovechar esta oportunidad para adquirir nuevos conocimientos y experiencia práctica".

"La obtención de certificados profesionales, junto al trabajo desarrollado durante un año, supone un importante valor añadido para mejorar vuestra empleabilidad y ampliar vuestras oportunidades laborales", ha afirmado.

El delegado territorial también ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Alcalá del Valle en el desarrollo de estas iniciativas y ha destacado que actualmente es "el único municipio gaditano de menos de 30.000 habitantes" que cuenta con dos programas de Empleo y Formación.

Por su parte, el alcalde, Rafael Aguilera ha agradecido a la Junta su respaldo para hacer posible la puesta en marcha de estos dos programas y ha destacado "el esfuerzo" realizado por el Ayuntamiento durante los últimos años para homologar las instalaciones formativas que hoy permiten desarrollar estas acciones en el municipio.

Aguilera ha señalado que la formación "es una herramienta fundamental para fijar la población al territorio, generar oportunidades y evitar la despoblación de nuestros pueblos". En este sentido, ha destacado la importancia de contar con profesionales cualificados en sectores con demanda de empleo y ha añadido que "un pueblo sin formación es un pueblo sin futuro".

El alcalde también ha expresado su intención de que el municipio continúe participando en futuras convocatorias para seguir ampliando las oportunidades formativas y laborales de sus vecinos.