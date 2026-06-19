Junta impulsa en Barbate (Cádiz) un programa de Empleo y Formación para mejorar inserción laboral de mayores de 45 años

El delegado de Empleo y el alcalde de Barbate dando la bienvenido a los integrantes del curso de Formación de la Junta. - JUNTA DE ANDALUCIA

CÁDIZ 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez, junto al alcalde de Barbate, Miguel Molina, y la primera teniente de alcalde y delegada de Fomento y Empleo del Ayuntamiento de Barbate, Ana Moreno, ha dado la bienvenida a los 15 participantes del programa de Empleo y Formación 'Baessipo VI', promovido por el Ayuntamiento de Barbate y subvencionado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo con 343.754 euros.

Según ha indicado la Junta en una nota, el proyecto, que se desarrollará entre el 16 de junio de 2026 y el 15 de junio de 2027, está dirigido prioritariamente a personas desempleadas mayores de 45 años. Durante 12 meses, los participantes combinarán formación teórica y experiencia profesional mediante un contrato de formación en alternancia con el empleo, mejorando así sus competencias y sus posibilidades de inserción laboral.

La acción formativa contempla un total de 800 horas y permitirá a los alumnos obtener el certificado profesional de nivel 2 'Actividades de Gestión Administrativa'. La formación teórica se impartirá en las instalaciones de la Lonja del Río de Barbate, mientras que la actividad profesional se desarrollará en dependencias del Ayuntamiento.

Durante el acto de bienvenida, el delegado territorial ha felicitado a los participantes y les ha explicado que "el hecho de que este programa conduzca a la obtención de un certificado profesional les proporciona una preparación y unos conocimientos que, unidos a la experiencia laboral que adquirirán durante este año, supondrán una mejora significativa de sus oportunidades de acceso al mercado de trabajo".

Daniel Sánchez también ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Barbate en el desarrollo de este proyecto y ha destacado que este es el primer año en que el Consistorio gestiona directamente un programa de Empleo y Formación, tras haber participado anteriormente a través de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de La Janda.

Sánchez ha señalado que esta gestión directa permitirá agilizar el desarrollo de la iniciativa y facilitar su coordinación, adaptándola de forma más cercana a las necesidades del municipio y de sus participantes.

Por su parte, el alcalde de Barbate y la primera teniente de alcalde y concejala de Empleo han agradecido a la Junta de Andalucía su respaldo a este tipo de programas y han destacado la importancia de seguir promoviendo iniciativas que faciliten la formación, la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de los vecinos y vecinas del municipio.